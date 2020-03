Han pasado ya varios meses desde que Bea Retamal volvió a retomar su relación con un antiguo amor, Adrián. Gracias a él, la ex gran hermana pudo levantar cabeza tras su ruptura con Rodri Fuertes. Una separación que estuvo llena de reproches a través de las redes sociales, cuernos, 'no cuernos', terapias de pareja, rompemos, volvemos, nos tomamos un tiempo... y finalmente, una ruptura en la que no hay vuelta atrás. Ahora Bea es feliz al lado de su chico y así lo ha demostrado en su reencuentro en el plató de 'Supervivientes'.

Telecinco

La ex concursante solo pudo saludar a una familiar y a su novio ya que debido a la situación con el coronavirus no le fue permitido que abrazara a más personas. Así se lo hizo saber Jorge Javier Vázquez, que la tranquilizó explicándole que había venido más gente a recibirla pero que por motivos de seguridad no podían abrazarla ni besarla en esos momentos.

Telecinco

Bea Retamal se tomó su salida de 'Supervivientes' con mucho entusiasmo. Así lo demostraron sus saltos de alegría y su cara de entusiasmo. Nunca antes una despedida fue tan feliz y llena de alegría, y es que la valenciana, a pesar de llevar sólo dos semanas de concurso, estaba deseando irse a su casa con su familia, su chico, su perra Perla y sus amigos. Pero no solo eso, también mencionó en varias ocasiones de que lo primero que haría al llegar a España sería comerse una hamburguesa, y el presentador Jorge Javier Vázquez se encargó de cumplir ese sueño, regalándole una que se comió mientras hablaban durante la entrevista.