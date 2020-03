Kiko y Sofía, ¡se casan!

Kiko Jiménez y Maite Galdeando han sido siempre el gran apoyo de Sofía Suescun a pesar de los malos rollos que han copado su relación en los últimos meses. Desde que se hiciera pública la relación entre Kiko y Sofía, suegra y yerno han tenido altibajos en su relación hasta no hace tan poco. Recordemos que fue precisamente Jiménez quien acusó a Galdeano de aprovecharse del dinero de su hija. Pero ahora parece que todo se ha olvidado y suegra y yerno han enterrado el hacha de guerra ¿definitivamente?

Así lo ha confesado Sofía Suescun que ha compartido una captura de pantalla de una videollamada que recibió en uno de los descansos de la gala de Supervivientes. Cuando el programa se fue a publicidad, la joven aprovechó para hablar con su novio y su madre que esa noche se encontraban juntos viendo la intervención de Sofía en la gala. En la captura de pantalla se les puede ver posando juntos, muy unidos y sonrientes, para presumir de familia unida, algo que ha despertado el cariño de todos sus fans a través de Instagram.

Instagram

Después de haber despertado los malos rollos entre madre e hija acusando a Maite de que "quiere vivir del cuento", parecen haberse calmado las aguas tras el anuncio de la futura boda entre Kiko y Sofía. Tanto que, a pesar de haberse enterado por terceros, Maite ha anunciado que se encuentra muy feliz con el compromiso: "Me he enterado en los pasillos de Telecinco esta tarde. Yo he estado en Marruecos y no me han dicho nada. Los veo muy enamorados. ¿Cómo no voy a ser la madrina? Yo iré del brazo de mi hija", ha declarado tras enterarse. Y más le vale, porque parece que la pareja va totalmente en serio y Sofía está pensando ya en aumentar la familia.