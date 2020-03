Los concursantes no podrán recibir visitas de sus familiares

El coronovirus no entiende de fronteras y ha llegado también a Honduras. Las consecuencias del brote del COVID 19 ha llegado también a 'Supervivientes'. El Gobierno hondureño ha decreto el estado de emergencia sanitaria tras confirmarse dos casos positivos del virus en el país. Además, hay cinco sospechosos de haber contraído la enfermedad. Para que el virus no se siga expandiendo y se produzcan contagios masivos como ya ha ocurrido en Europa, Honduras ha extremado las precauciones. Por ello ha decidido aislar a los concursantes de 'Supervivientes'. Pero no porque ninguno de ellos esté infectado, ni haya sospechas de que pueda estarlo, sino que para evitar que se produzca algún caso entre ellos.

De momento, los robinsones permanecen protegidos ya que se encuentran aislados en la isla de los ‘Cayos Cochinos’. El principal problema es que, en determinados momentos, tienen contacto con el equipo técnico y también con hondureños nativos, lo que en los próximos días podría cambiar. A día de hoy, todos los supervivientes están en perfecto estado de salud y se está viendo cómo gestionar la salida del país de los famosos que vayan siendo expulsados semana a semana.

Otra dinámica del programa que se verá afectada será la visita de los familiares en Honduras. El gobierno ha sido muy tajante con este asunto: “Se restringe el ingreso de ciudadanos procedentes de Europa”. Además, en caso de que consigan entrar en el país, deberán pasar 14 días aislados como manera preventiva para garantizar que no son portadores del virus.