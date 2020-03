Los sueños más surrealistas de los supervivientes

Rocío Flores, Elena, Fani, Ivana y José Antonio Avilés, el nuevo grupo de los siervos, se ha sincerado y ha confesado sus sueños más surrealistas, y es que el hambre y la convivencia causa estragos hasta en el subconsciente... ¿No nos creéis? Pues mirad lo que han soñado. Comida, electricidad... Lo que normalmente es más que habitual, ahora les falta, así que hasta en sus sueños lo desean. ¡Será por eso de nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde!

Aunque algunos no se acuerdan, como es el caso de Rocío Flores, “la verdad que no tengo ni idea de cuál es el sueño más surrealista que he tenido porque no me acuerdo” otros lo tienen muy claro. Elena, madre de Adara, ha confesado haber tenido una pesadilla: “Tuve uno muy surrealista en el que yo era criada en una casa, era una época muy antigua y, de repente, aparecía un señor de color y me daba muchísimo miedo. Yo tenia que estar huyendo de el continuamente así que fue una pesadilla”.

telecinco

Fani también ha soñado, y sí, la protagonista es la comida: “Yo estaba con mi mejor amiga como si nos fuéramos de acampada. Teníamos una máquina de chocolatinas pero no teníamos suelto, entonces la rompíamos en silencio con un palo y no hinchábamos a comer. Yo abría una chocolatina y estaba desecha pero me daba igual. También aparecía mi novio y nosotras nos escondíamos”.

Algo parecido le ocurre a Ivana: “Todos los días sueño y pienso en comida. Todos los sueños son surrealista porque me imagino afuera llena de comida, comiendo todo lo que aquí no puedo".

telecinco

A José Antonio Avilés le ha pasado lo mismo pero con la electricidad, eso sí, la echa de menos para cocinar (también comida y más comida): "Sueño con tener una cocina grande donde poderme hacer una lasaña y una comida que flipas. Pero no sé de dónde voy a sacar la luz o la electricidad para la vitrocerámica, así que voy a seguir soñando porque soñar es de valientes”.