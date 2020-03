Bea Retamal, primera expulsada de Supervivientes, acusa a Cristian de robar y de egoísta.

Sofía Suescun termina llamando “macarra” a Bea.

Cristian Suescun se está convirtiendo en el concursante con menos apoyos de la isla. Una situación que no pasó desapercibida durante el último programa de 'Tierra de Nadie', el debate de 'Supervivientes'. Es más, terminó siendo el caldo de cultivo para una brutal bronca entre Bea Retamal y Sofía Suescun. La primera expulsada de esta edición no pudo callarse y explicó por qué se trataba así al hijo de Mayte Galdeano. “Cristian se ha ganado que le tratemos así”, contestaba Bea Retamal visiblemente cabreada. “Le despreciamos porque hace cosas muy feas continuamente”, añadió.

Evidentemente, este comentario no sentó nada bien a su hermana, Sofía Suescun pero aguantó el tipo mientras su chico, Kiko Jiménez, defendía a su cuñado. Pero Bea lejos de callarse siguió criticando a Cristian: “Ataca cuando le da la gana. “Le tratamos así porque es muy egoísta”, zanjaba.

Ahí es cuando Sofía estalló. “No puedes decir lo de egoísta porque ahí todos tenéis debilidad por la comida”, respondió asegurando que, precisamente, Cristian quiso compartir un coco y se lo despreciaron. “Una vez”, matizaba Bea. La discusión fue poco a poco a más hasta que Sofía lanzó un gran zasca a Bea: “A ti te echaron porque nunca dabas tu opinión, te quedabas al margen y te callabas porque tenías miedo de que saliera la macarra que llevas dentro”. Un zasca en toda regla que dejó a Bea noqueada.

“No cariño no, no voy a entrar en debates contigo. Yo daba mi opinión pero como no gritaba no se me hacía caso. Incluso he sentido cómo no se me escuchaba entre mis compañeros por hablar bien”, se defendió Bea. Pero la cosa no se quedó ahí y Sofía aún tenía otro zasca guardado para su nueva archi enemiga.

El estoque de Sofía a Bea llegó al comentar que Nyno había sido castigado por esconderse una alita de pollo tras una prueba de recompensa, lo que tuvo como castigo que a su grupo le dejaran sin kit de superviviencia. La cara que Elena ponía en los Cayos al saberlo provocó que, en plató, Sofía dijera molesta “¿pero que le pasa con mi hermano?”.

La respuesta de Bea fue contundente: “Porque siempre roba tu hermano, tía. Se llevó hasta un colchón del día que nos desalojaron”. Y ahí la guerra volvió a estallar. ¿Cómo se va a llevar un colchón? No tendría ningún sentido” contestó Sofía. “Tu hermano no tiene ningún sentido”, soltó Retamal. Y ahí es cuando Sofía le soltó otro zasca histórico: “Más sentido que tú que estás aquí y él está allí”.