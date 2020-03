Elena está siendo una de las protagonistas indiscutibles de la edición de 'Supervivientes 2020'. La madre de Adara Molinero ha vuelto a protagonizar otro enfrentamiento con uno de los concursantes. En esta ocasión ha sido con Ivana, a la que ha intentado advertirle sobre Hugo Sierra y a quien a dado su opinión sobre la relación que mantiene con él. La ex de Gianmarco Onestini se ha defendido y no ha tardado en sacar trapos sucios, que han provocado el enfado de Elena y que han hecho que ambas concursantes terminen protagonizando una fuerte discusión.

Telecinco

"Yo estoy muy ilusionada la verdad, con la conexión que tuvimos, las formas de ser similares, por que somos muy parecidos. Fue eso lo que me hizo ir para adelante con él, por que yo venía muy desconfiada", le explicaba Ivana a Elena. "No corras, no hay prisa. Te lo dice una persona que cuando ha corrido lo ha pasado mal, no por que sea él", opinaba la madre de Adara. "Yo no creo en los tiempos, por que hay gente que espera quince años a casarse y se casan y se separan", añadía la ex de Gianmarco Onestini. "Hay que conocerse, conocerse los hábitos, conocer a la famila...", seguía argumentando Elena, quien ya ha tenido varios acercamientos con Hugo.

Telecinco

Sin embargo, todo fue a peor a la mañana siguiente, cuando salió el tema de que Hugo Sierra no quería que Elena estuviera en el parto de Adara. "Yo no he dicho que no estuviera, cuando escuchéis escuchad bien. Estoy diciendo que él todo el rato decía, 'no, no vengáis'. ¿Qué me voy de tiendas y mi hija pariendo?", explicaba Elena con tono elevado. "Cada uno tiene su verdad. A ti te duelen cosas y a otras personas también les pueden doler", decía Ivana por su parte. Finalmente, Elena le pidió que dejara de sacar ese tema por que era "muy doloroso" para ella, dejando un ambiente tenso entre todos los concursantes de la isla.