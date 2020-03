Los sobresaltos que se están llevando los concursantes de esta edición de 'Supervivientes' han superado, con creces, los de años anteriores, y es que si ya en la primera semana de convivencia tuvieron que ser evacuados por una brutal borrasca (que acabó destrozándoles el campamento), más tarde se enteraron de los estragos que está provocando el coronavirus en España... y ahora ¡resulta que también han visto un OVNI! Sí, lo que leéis: los robinsones llevan unos días viendo unas ráfagas de luz que aparecen y desaparecen rápidamente en el cielo por las noches... y no han encontrado otra explicación más que son extraterrestres.

"¡Mira, mira, mira qué rápido va eso! No puede ser un avión", gritaba Cristian Suescun, poniendo en alerta a sus compañeros. "Eso es un satélite, brother", respondía Barranco, aunque con esa cotnestación no tenemos muy claro si sabe lo que es un satélite. De hecho, tanto Ferre como Fani, desde el grupo de los siervos, expusieron otra teoría: "Si es un satélite se mueve mucho, ¿no? ¿Los satélites están parados, no?".

Parecía que alguien había puesto algo de cordura al grupo (aunque la explicación de estos dos últimos no es que fuera científicamente exacta), pero Ferre seguía en sus trece: "Te juro que ayer vi una ráfaga de luz muy rápida en el cielo. Eso era 'alumbraciones' de otra galaxia, de otro planeta. Los extraterrestres existen, te lo digo yo". Pues nos dirás lo que quieras Ferre, pero... ¿de verdad que a nadie se le ha ocurrido pensar que pueda ser un simple cometa? Y es que si realmente existe vida extraterrestre, sin lugar a dudas, viendo esas respuestas, está en los Cayos Cochinos...