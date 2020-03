'Supervivientes 2020' sigue a pie de cañón pese a todo y este jueves se celebraba una de las galas más intensas del concurso, y es que dos de los nominados eran la única pareja que se ha formado en la edición; Hugo e Ivana. Y precisamente Ivana fue la primera expulsada de la noche, bueno, desterrada porque se ha quedado en la playa de los desvalidos... Antes de marcharse, la argentina se fundió en un gran abrazo con Hugo y se despidieron de la forma más romántica que supieron: Dedicándose palabras de amor.

"Tiene que seguir, luchar hasta el final, siempre con la cabeza alta y llegar a la final por mí y por él", decía la superviviente antes de despedirse de él. Hugo fue más profundo y sacó todo lo que lleva dentro para dedicarle un mensaje de amor: "Ha sido mi premio en el concurso. Me quedaré hasta que la audiencia quiera. Desde la primera semana me enamoré de esta chica y ella ya lo sabe. Lo veremos fuera", decía el uruguayo.

telecinco

Asegura que se ENAMORÓ, sí, enamoró de Ivana en la primera semana de concurso y que piensa seguir su historia de amor con ella fuera del reality.

Pero lejos de quedarse en esas palabras románticas, aprovechó para lanzarle una indirecta a su ex y su nuevo novio, Gianmarco Onestini: "La reflexión que hago es que las parejas normales, legales, las parejas que se aman bien, les gusta el morbo, lo clandestino... y quien se de por aludido no tendrá la conciencia tranquila. Te amo, amore". ¡TOMA YA! Se quedó a gusto, desde luego...

Al preguntarle si se refería a su expareja, Hugo insistió en que no pero volvía a señalar lo del remordimiento de conciencia: "Quien se sienta aludido es porque no tiene la conciencia tranquila. Yo hablo por ella y por mí. Amo a esta chica y no me interesa nada más", sentenciaba.