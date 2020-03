Vicky Larraz ha sido la tercera expulsada de 'Supervivientes 2020'.

La cantante cree que hay otros concursantes con más protagonismo.



Para la cantante Vicky Larraz su aventura en 'Supervivientes' ha finalizado. El pasado jueves la audiencia decidió que ella era la concursante que no merecía seguir participando en el concurso más extremo de Telecinco.



En 'Supervivientes: Conexión Honduras', presentador por Jordi González, la ya ex concursante aseguraba estar muy orgullosa de su paso por el reality y cree que su salida ha sido porque hay compañeros que tienen más protagonismo.



"Me hubiera encantado quedarme más. Estaba con ganas y pasión. Dar las gracias a todo el equipo en esta edición extrema e histórica" aseguraba mientras hablaba con Jordi de su expulsión.



Además, Vicky quiso dar las gracias a todo el equipo que forma parte de esta edición. "Ha sido un privilegio formar parte de esta familia" añadía emocionada.

Telecinco

"Esto es un concurso, hay quinielas. Seguro que he tenido apoyo pero en algún momento quizás era la que sobraba. Me he ido con mucha paz, sabiendo que hacía el concurso que quería hacer no cambiaría nada. Lo he hecho con pasión, ganas y estoy muy orgullosa" contaba la cantante.

Vicky no podía contener la risa cuando Jordi le decía que su paso por 'Supervivientes' le había sentado muy bien. A continuación le preguntó si se había mirado ya al espejo. "Te prometo por mis hijas que no".



Telecinco

Así que Jordi la pidió que se diera la vuelta para enfrentarse por primera vez a verse en un espejo tras estas semanas.

Vicky iba descubriendo su cambio físico y comprobaba las numerosas picaduras y rasguños que tenía. "Bueno, bueno, qué shock" decía la cantante mientras veía su imagen en el espejo.

Telecinco

La ex superviviente descubría que ha perdido 5,600 kilos en total tras su estancia en la isla y reconoció haber pasado mucho hambre y frío, pero pese a todo, admitía que se esperaba ver mucho peor. Notaba la pérdida de peso, pero no se veía mal del todo.

Telecinco

Tras conocer el peso total que había perdido, Vicky pudo hablar con su hermana Aurora con la que se emocionó mucho.