Parecía que todo empezaba a ir más o menos bien en 'Supervivientes 2020': no había grandes broncas, no había grandes accidentes (excepto el protagonizado por Rocío Flores en las últimas horas) y el tiempo daba una tregua... pero como la Ley de Murphy, si algo tiene que pasar, pasará, y lo que estaba claro es que un reality sin sobresaltos, no es un reality. Eso sí, todo a causa de un accidente, pero que le provocaba a Elena Rodríguez, la madre de Adara, este pasado fin de semana un chichón en la cara ¡que la ha desfigurado!

Mediaset

Todo fue de noche, cuando se disponían todos a acostarse, cuando José Antonio Avilés se sacudía los pies de arena, pero un mal movimiento hacía que una linterna colocada cercana a él y a Elena cayera ¡y acabara en la cara de su compañera! El grito de dolor se oyó por toda la playa, y es que no sólo era el golpe: también podía haber sufrido algún tipo de quemadura. "Me has dado muy fuerte", se quejaba Elena tapándose la cara, mientras su compañero, aunque claramente preocupado, se quitaba las culpas de encima: "¡No te la he tirado yo!".

Mediaset

Cuando Elena consiguió destaparse la cara, dejó al descubierto un enorme golpe que hacía a más de uno ahogar un grito, tanto por la rapidez con la que le había saldo como por el tamaño del mismo: "Sí, sí, tienes un chichón increíble", le aseguraba Rocío a Elena mientras Fani alucinaba a su lado.

Todo, sin embargo, quedó en el susto: durante la siguiente conexión con el plató, Elena ya no tenía nada, aunque parecía aún molesta: "Es que no pensamos cuando hacemos las cosas", le recriminaba a José Antonio mientras él continuaba excusándose en un accidente, y lo cierto es que nos lo creemos, porque últimamente la relación entre ambos compañeros no está siendo nada mala...