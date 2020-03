El diestro José Ortega Cano nunca estuvo de acuerdo en que su mujer, Ana María Aldón, participara en ‘Supervivientes’, tal y como contó él mismo, y sería lógico que después de verla en Honduras, aunque se empeñe en decir lo contrario, siguiera pensando lo mismo.



Ana María se está comportando como una excelente superviviente, dejándose la piel en las pruebas, pescando… pero también es cierto que muchas de sus actitudes, especialmente su estrecha relación con Pavón, la no defensa de Rocío Flores y su último momentazo pidiéndole a Jordi González que no llevara a su marido a la isla, han servido para poner su matrimonio en el punto de mira.

Os ponemos en situación. Domingo noche, el presentador catalán pregunta si les gustaría que la persona amada llegara a la isla en barca y tener a su disposición el fuego, las palmeras, la noche estrellada…?

Nada de ver a José



Vamos, un planazo para todo aquel que lleve sin ver a su pareja casi un mes y encima esté pasando penalidades, ¿no? Bien, pues para todos, menos para la gaditana, que ni corta ni perezosa, soltó: “Con mi marido, no, por favor. Que él no venga que esto es muy duro. A él le van a picar los mosquitos, se va a rascar y no.”

¿Tras los pasos de Rosa Benito?

Al darse cuenta de lo que se podía estar pensando en España, Ana intentó explicarlo: “Él tiene que estar en casa con mi niño. Así que, que no venga porque esto es durísimo. Que venga mi hija Gema”.



Lógica la cara de póker que se le quedó a Jordi, que sólo acertó a decir: “Hombre, no, no es lo mismo…” Y claro que no es lo mismo... Seguro que los espectadores prefieren ver a Ana María y al diestro sobre la arena, pero no en la de los ruedos, sino en la de las playas del Caribe.

Lo mismo que hicieron Rosa Benito y Amador Mohedano hace unos años. Aunque también es verdad que les sirvió de poco, porque Rosa siguió tonteando con Montalvo y hasta parecía que le hacía gracia…



“Necesito calor”

Como Rosa entonces, ahora Ana María se ha soltado la melena: “Yo soy abuela, pero aquí he perdido los papeles, no sé qué habéis hecho conmigo y qué me habéis dado en el agua pero habéis desatado en mí la locura…”, le dijo a Jorge Javier.

Claro que Benito pagó caro su tonteo con Montalvo. Amador se enfadó, intentó controlar todo comentario y se encontró con una Rosa que ya no callaba y le soltó la ya mítica frase: “Éste es mi momento”. Y fue tan serio que lo suyo terminó en divorcio... ¿Les pasará lo mismo a los Ortega Cano? ¿Busca ella una nueva vida? Sus palabras dan qué pensar: “Me he dado cuenta de lo grande que es la familia. Preparamos la cena, cenamos y estoy deseando acostar al niño y al padre. Y yo me bajo a trabajar. Y yo necesito más calor... y él también”.

Gloria Camila: “Mi padre no está celoso de Pavón”

Ortega Cano no ha dicho ni mu de la situación que vive su mujer en Honduras y que tantos comentarios ha suscitado en España. Es su hija, Gloria Camila, la que está dando la cara en el plató de Jordi González.

“Mi padre está súper orgulloso de la mujer que tiene y de cómo lo está haciendo. Por supuesto, no está celoso, lo demás que digan son sólo habladurías”, contestó cuando el catalán le preguntó por lo que pensaba su padre de la relación de Ana María y Pavón.

Y para que quedara claro, insistió tajante: “Está muy contento con su participación, muy seguro de sí mismo y de su relación”.

Muchos también han especulado sobre la relación entre la gaditana y Gloria Camila. Según Kiko Jiménez, le extrañaba muchísimo que la hija de Ortega defendiera a su madrastra cuando nunca se habían llevado bien. Ella también ha negado que se llevaran mal. “Nos llevamos de maravilla”, respondió.