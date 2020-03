Cristian Suescun fue el cuarto expulsado de Supervivientes 2020.

El hermano de Sofía se enfrentó al espejo por primera vez desde su llegada a la isla.



La semana pasada Cristian Suescun terminó su aventura en la última edición de Supervivientes tras ser el más votado por la audiencia para ser expulsado. El hermano de Sofía Suescun, ganadora de 'SV 2018', pasó de ser dios de la isla a ser eliminado tras la esperada unificación de los dos grupos.



Sus compañeros Fani y Ferre fueron los nominados de la recién estrenada playa prohibida tras la salida de Cristian. Como ya es habitual cuando sale un concursante del reality, el expulsado tiene que enfrentarse a la báscula para comprobar cuántos kilos ha perdido durante su aventura en Honduras.

En esta ocasión no pudimos ver la reacción de Cristian frente a un espejo como pasó con Vicky Larraz, si no que le vimos ¡terminando de comerse un bollo de chocolate! De hecho, tuvo que disculparse con Jordi González porque llegó un poco tarde a la conexión en directo. Y es fácil de entender, con el hambre que se pasa en la isla, cualquiera hubiera hecho lo mismo por un alimento tan apetecible como ese.

A Jordi no le debió sentar bien que Cristian llegara tarde porque le comentó con mucha ironía si mientras comía no se escuchaba el sonido de la tele a lo que el expulsado contestó: "la tele tiene 'retarder', eso es lo que ha pasado".



Tras pedir perdón, Cristian se enteró que había sido el expulsado que más kilos había perdido de los participantes que ya habían finalizado su aventura. "No me extraña, he comido como un pajarito" decía el hermano de Sofía.



"Mínimo ocho kilos he perdido", creía Cristian, pero la realidad es que ha perdido muchos más 😱 #ConexiónHonduras6 https://t.co/3TQ9CeSMVL — Supervivientes (@Supervivientes) March 30, 2020

Antes de revelarle los kilos que ha adelgazado, Jordi le preguntó a Cristian cuánto peso creía él que había perdido a lo que el expulsado afirmó: "Yo creo que 8 kilos mínimo sí he perdido".

"11,600 kilos" le decía Jordi a un Cristian que no salía de su asombro y decía con una sonrisa: "yo tenía razón, cuando te fallan tanto las fuerzas... lo veía venir. "



Telecinco

Cuando Jordi le preguntó si era la experiencia en la que más hambre había pasado en su vida, Cristian lo tuvo claro: "Sí, es una experiencia muy fuerte, perder tanto peso en tan pocos días... se demuestra que es una cosa de locos".

Tras esta revelación, Jordi aprovechó para preguntarle por la revelación que hizo José Antonio Avilés sobre una supuesta infidelidad de Kiko a su hermana.