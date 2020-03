Dicen que el hambre voraz puede desatar la locura, y que ello puede desencadenar, a su vez, comportamientos de los que las personas no somos conscientes. Por eso, programas como 'Supervivientes' están muy bien para conocer los límites del cuerpo y la mente... si bien hay ocasiones en las que ese hambre puede jugar muy malas pasadas, como a Ferre y Barranco. Los dos concursantes antes amigos, por su tamaño y su dedicación al reality, suelen ser los que más comen, pero por las necesidades de su cuerpo, siempre se quedan con hambre... y eso les ha llevado ¡a comer comida en mal estado!

Mediaset

En concreto, unas caracolas que tenían reservadas y que, según el resto de sus compañeros, olían fatal... pero que ellos se iban a comer igualmente a riesgo de una indigestión o algo peor: "Oye, por favor. Tened cuidado. Si hay alguna muerta, no os la comáis. Diferenciad, por favor, que os ponéis malos. ¿Sabéis lo que puede ser, tal y como tenemos el cuerpo de hecho un asco ahora, comeros una de estas? Es que os puede destrozar el concurso", les avisaba Elena Rodríguez, pero ellos hacían caso omiso: "Yo creo que están todas muertas. Yo me las voy a comer. Lo que no mata, engorda", le respondía acompañado de las risas de Barranco.

Mediaset

"A la candela se elimina todo lo malo, aunque las tripas se las voy a quitar, que puede ser lo que esté peor", añadía Ferre, que por sus palabras ya era consciente de que le podían sentar mal, y de que ese olor no era muy normal. "Esto va a ser vuestra muerte. Qué asco", apuntaba Elena con cara de no querer saber nada si les pasaba algo. "¿No os podéis comer unas almendritas?", proponía Rocío Flores con la misma cara de asco que el resto de sus compañeros.

Mediaset

Al final, sin embargo, las caracolas llenaron el buche: "Las caracolas estaban buenísimas. Olían un poquito mal, pero tenían su proteína", confesaba Ferre después de cocinarlas y comérselas. Así que bueno, habrá que esperar unas horas para saber si la organización trae de vuelta a España a 13 concursantes... o a 11 y 2 cuerpos.