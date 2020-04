Todos sabemos que una ruptura no es fácil, pero cuando se hace por las malas, todo parece que vaya cuesta abajo y sin frenos. En la historia de Hugo Sierra y Adara ha habido peleas, reproches y hasta demandas, pero siempre que cada uno daba su versión, debíamos cogerla con pinzas... hasta ahora, que Hugo ha estallado en 'Supervivientes' ¡y ha contado la verdad! Cuando Adara salió de 'GH VIP 7', se encontró con su relación rota por su tonteo con Gianmarco, y aunque Hugo en un primer momento habría estado dispuesto a perdonarla, cuando todo fue a más durante 'El tiempo del descuento', le cerró la puerta en las narices.

Mediaset

Fue entonces cuando Adara nos vendió que su relación con Gianmarco iba viento en popa y que estaba la mar de feliz de estar con él, pero parece que no fue exactamente así, porque Hugo la ha dejado por los suelos con su última confesión: "Adara quería volver conmigo hasta el momento de venir yo a Supervivientes". ¡BOOM! Unas declaraciones que no han caído en saco roto, porque las redes se volvieron locas, Jorge Javier Vázquez se sorprendió... ¡y ni Adara ni Elena pudieron desmentirlo!

Mediaset

¿Da esto entones la razón a Hugo, Pol o Gianmarco respecto a lo que decían sobre que a ella le gusta pasar de unos brazos a otros con facilidad? Lo que es seguro es que a Adara esto no la deja en buen lugar: "Le pese a quien le pese, esta es la realidad. No sé si está con Gianmarco ni me interesa, pero SIEMPRE quiso volver conmigo. Y me alegro de que en el fondo (Elena) se dé cuenta de que no soy una mala persona y de que simplemente las cosas no congeniaron... pero bueno, las cosas son así", apuntó Hugo, que además añadió que no era por una cuestión de edad, como se dejó entrever durante su crisis de pareja. "Yo sólo quiero que todos sean felices", apostilló su ex suegra.