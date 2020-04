Elena Rodríguez se rompe al desvelar su complejo físico

Elena protagonizó un fuerte desencuentro con José Antonio Avilés y terminó explotando tras una crítica a su aspecto físico.

El colaborador de 'Viva la vida' no dudó en atacar a su compañera en todos los aspectos: "Te quería pero llevo días sabiendo lo que eres".

La concursante de 'Supervivientes 2020', Elena Rodríguez, ha terminado estallando en Honduras. Aunque ella misma confesaba estarse controlando porque no quería que su familia la viese perder los papeles, José Antonio Avilés ha conseguido sacarla de sus casillas, algo en lo que es experto, desde luego... La madre de Adara y el colaborador de Telecinco han protagonizado, durante la última semana de concurso, varios duros enfrentamientos en los que el joven se ha pasado tres pueblos con sus comentarios. "Estratega, teatrera, desequilibrada" y todo tipo de gritos en mitad de la playa, hasta llegó a decirle que tiene "el culo como el de Karmele Marchante", algo que no le hizo ninguna gracia.

"Que te vayas a la mierda, que no te metas más con mi aspecto físico", estallaba Elena, una discusión que cuando Jorge Javier se la recordaba a sus protagonistas en palapa, consiguió sacar las lágrimas de la concursante.

telecinco

"Estoy muy acomplejada con mi físico porque sé que he perdido mucho peso y sé que estoy horrible. Sé que lo hace por hacer la gracia pero a mi me afecta. Estoy muy delgada. Yo de pequeña me ponía tres y cuatro pantalones, uno encima de otros, para no parecer tan delgada", confesaba. "A mí me gustaría ser muy fuerte, como un hombre. Me gustaría tener esa fortaleza y sentirme como ellos", añadía la superviviente.

Su hija, Adara Molinero, se mostraba bastante afectada desde plató con las palabras de su madre, que terminó abriéndose en canal.