Hugo e Ivana podrían estar solo por estrategia y dar que hablar según Avilés.

El colaborador de 'Viva la vida' afirma que Ivana tiene novio fuera.

Según pasan las semanas, la convivencia en 'Supervivientes' se hace más dura. El hambre y las penurias no lo ponen fácil y el agotamiento físico va haciendo mella en los concursantes. Sin embargo, para Hugo e Ivana, las penas son menores al tenerse el uno al otro. Esta relación siempre ha estado marcada por la duda por si es amor lo que sienten o sería todo un montaje de Hugo para vengarse de su ex, Adara.

Así, son muchos los espectadores que no terminan de creerse esta relación y parece que alguno de sus compañeros de reality, tampoco.

Es el caso de José Antonio Avilés que ha revelado nuevos datos sobre 'Hugana', que así se ha bautizado a la pareja surgida en esta edición, que demostrarían que su amor no es real si no más bien fruto de una estrategia para ganar notoriedad y salir en más vídeos.



Telecinco

El colaborador de 'Viva la vida' declaró a Elena, Barranco, Rocío, Ferre y Jorge que la argentina había ido al reality con un claro objetivo: "Ivana sabía a lo que venía a la isla. Y venía por Hugo. Ella se lo dijo a una persona y esa persona se lo dijo a Fani".

Pero no se quedó ahí la cosa, Avilés echó más leña al fuego afirmando tajantemente que Ivana habría dicho que se iba a liar con Hugo. Curiosamente, fue Elena, la madre de Adara, la que no quería dar mucho crédito a esas informaciones y le dijo a Avilés que no se lo creía porque eran "trapicheos de niños de 15 años".

Telecinco

Pero Avilés seguía erre que erre: "Ivana le va a meter la patada en cuanto termine el concurso, porque Ivana ha venido aquí con novio". Además, también contó que la argentina se había hecho famosa "hablar de su cuñada", Wanda Nara, y por "poner a caldo" a su hermano, Mauro Icardi.

Avilés: "Hugo lo que ha hecho aquí no es amor, lo que ha hecho es devolvérsela a Adara, joderla" ¿Estás de acuerdo?



🔄 Sí

❤️ Nohttps://t.co/0FBgMJbayp #ConexiónHonduras7 pic.twitter.com/1bOW5Jr8D7 — Supervivientes (@Supervivientes) April 5, 2020

Avilés seguía con su teoría de la estrategia porque dijo que él mismo le contó todo esto a Hugo, pero que no le había hecho caso. "A Hugo le interesa todo esto porque justamente antes de venir aquí se sacó el título de representante de futbolistas" lo que estar cerca de Ivana le vendría muy bien por sus contactos en ese mundillo.

Avilés se vino muy arriba ante su público y continuó "Hugo lo que ha hecho aquí no es amor. Hugo lo que ha hecho aquí es devolvérsela a Adara", sentenció. Además, para poner la puntilla final añadió que el uruguayo "había pasado información a muchísima gente" sobre la ex ganadora de 'GH VIP', para "tratar de recabar más atención mediática" y crear "conflictos fuera" para que su participación en el reality tuviera más recorrido.

Telecinco

Mientras Avilés seguía desmontando a Hugo e Ivana, Rocío Flores y Barranco ponían unas caras difíciles de interpretar: ¿aburridos de las revelaciones de Avilés? ¿Cansados de tanta palabrería? ¿Hartos de tanto montaje? Sólo ellos lo sabrán.