Ay, ay, ay, Gloria Camila... ¡si es que no puedes dar un paso sin que se entere nadie! Y mucho menos si estás en pleno directo en la tele, mujer... Probablemente ella misma pensó aquello de 'Tierra, trágame' la pasada noche durante la emisión de 'Conexión Honduras', y es que en plena conversación de varios de los colaboradores, el presentador, Jordi González, se dio cuenta de que Gloria no estaba a lo que tenía que estar... ¡y le sacó los colores delante de todos! ¿Y qué hacía? Pues hablar por teléfono. ¿Y no se podía esperar a la publicidad? Pues parece que no, porque la conversación era familiar...

Mediaset

Sí, como habéis leído en el titular, al otro lado de la pantalla se encontraba su tía Rosa Benito, con la que se encontraba 'dale que te pego' al teclado cuando se suponía que debía estar pendiente de todo lo que acontecía en plató. Ni corto ni perezoso, Jordi hizo el silencio y le preguntó a Gloria que con quién estaba hablando, y tras asomarse a la pantalla y cogerle el teléfono, Gloria tuvo que admitir que estaba hablando con su tía. Eso sí, el contenido de la conversación no trascendió... ¡pero nos quedamos con las ganas!

Mediaset

Un momento complicado para Gloria

La hija de 'La más grande' no está teniendo su mejor experiencia como defensora en esta edición, y es que a sus continuos piques y peleas con Sofía Suescun, ahora hay que añadir que Ana María Aldón, la mujer de su padre, se lo está poniendo muy difícil: no sólo dejó a los pies de los caballos a Rocío Flores, sino que encima admitió que se iría de copas con la persona que le está haciendo la vida imposible en la isla a Rocío: Yiya. ¿Estamos ante la ruptura definitiva de la familia Ortega-Flores? Desde luego, Gloria Camila está entre la espada y la pared...