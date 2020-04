El impresionante cambio físico de Rocío Flores en 'Supervivientes'

La hija de Antonio David Flores, José Antonio Avilés, Hugo Sierra, Albert Barranco y Jorge Pérez son algunos de los concursantes que más han cambiado en estas semanas de concurso.

Te enseñamos una comparativa de las imágenes de Rocío Flores antes y durante 'Supervivientes 2020'.

Casi cuatro kilos perdía la primera expulsada de 'Supervivientes 2020', Bea Retamal, en pocos días, así que imaginaos lo que están cambiando los que todavía pasan hambre en Honduras... Jorge, Albert, Hugo o José Antonio son algunos de los concursantes que más están dando que hablar por su gran cambio físico, su evidente pérdida de peso, la barba... Un cambio que salta a la vista y es fácil de reconocer. Sin embargo, hay otros concursantes cuyo cambio no es tan evidente a simple vista, pero que si lo comparamos con las imágenes previas al concurso... ¡Lo vais a flipar! Es el caso de Rocío Flores.

La hija de Antonio David ha experimentado una notable pérdida de peso y, semana tras semana, se va notando... y mucho.

telecinco

En 'Sálvame' comparaban las imágenes y recordaban los problemas de ansiedad que Rocío arrastra: “Rocío no tiene ningún problema con su físico, Rocío lleva tiempo con problemas de ansiedad, por eso ha aumentado su peso. Ella se muy consciente de ello, es un problema de salud y me parece muy triste que se utilice como uno insulto, me parece tremendo", comentó su padre.

Algunos colaboradores, como María Patiño, aseguraban que esto le vendría bien a la joven: “Creo que el hecho de estar ahí en la isla, un poco ajena a su día a día y los problemas que arrastra, le va a venir muy bien”.