José Antonio Avilés ha asegurado que Hugo le mandó conversaciones con Adara y ha confesado estar dispuesto a enseñárselas a Elena, algo que Hugo ha desmentido por completo.

Elena ha confiado en el ex de su hija y ha sacado las garras contra el colaborador de 'Viva la vida'.

La cosa está que arde en 'Supervivientes 2020'. Si el enfrentamiento entre Yiya y Rocío Flores, el rapapolvo de Jorge Javier a la extremeña o los gritos de Fani no fueron suficientes durante la última gala, todavía faltaba una de de las broncas más gordas de la noche: ¿El protagonista? No podía ser otro que José Antonio Avilés. El colaborador de 'Viva la vida' está metiendo cizaña como nadie y no deja de sacar a la luz los temas más escabrosos de los supervivientes, pero del último no ha salido nada bien parado... José Antonio se atrevió a asegurar que Hugo Sierra le había mandado conversaciones con Adara, algo que él negó a toda costa: “Te lo juro por mi hijo. Yo con él nunca he hablado antes de entrar aquí. Yo nunca haría eso de mandarle audios con Adara”, aseguraba Hugo totalmente incrédulo, “lo que me estás diciendo es una vergüenza”.

telecinco

Elena, madre de Adara, no tardó en saltar, muy enfadada: “Me creo mucho más a Hugo que a José Antonio", un gesto que el padre de su nieto le agradeció profundamente y es que para Hugo, Avilés es un experto en la “manipulación gratuita” y tendrá que demostrar lo que dice cuando salgan del concurso.

telecinco

“Me mandó los audios personalmente a mi Instagram y cuando llegue a España si quieres los muestro”, se reafirmaba José Antonio. Y Elena estallaba: “Cualquier persona que se le ocurra sacar una conversación en la que esté mi hija, bien sea de WhatsApp o audio, le voy a perseguir y va a tener su correspondiente demanda ¡Con la privacidad de mi hija nadie juega!”.