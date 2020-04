Ivana Icardi, su nueva pareja y mayor apoyo en la isla, ha consolado al uruguayo, que se ha mostrado totalmente derrotado.



y mayor apoyo en la isla, ha consolado al uruguayo, que se ha mostrado totalmente derrotado. Tras las llamadas familiares, cuando pudo hablar con su suegra, Hugo se derrumbó al pensar en su bebé.

En una de las últimas galas de 'Supervivientes 2020', los concursantes tuvieron la oportunidad de recibir mensajes de sus familiares, aunque no pudieron hablar directamente con ellos, sí lo hicieron sus compañeros, que le trasladaron el mensaje a la perfección. Hugo Sierra pudo hablar con su suegra, la madre de Ivana, mientras la argentina hablaba con la madre de Hugo. Tras recibir el mensaje, Hugo no pudo evitar derrumbarse al confesarle a Ivana algo que le duele profundamente: Cuánto echa de menos a su hijo Martín, de un añito, al que tuvo con Adara Molinero.



Un pensamiento que le torturó toda la noche, y a la mañana siguiente volvía a deshacerse en lágrimas: "He estado dándole vueltas toda la noche, y no me acuerdo de su cara", le confesaba entre lágrimas a su chica, y es que asegura que está "pensando en él siempre", pero hay algo que le duele mucho...

telecinco

Confiesa que no recuerda su cara con claridad. Que aunque puede visualizar sus manitas y sus pies, no consigue recordar su rostro, un momento doloroso para el que ha necesitado todo el apoyo de Ivana, que le ha recordado que ha de mantenerse fuerte ya que está por él en el concurso.

Lo que le está pasando a Hugo es una sensación muy normal que hemos visto en numerosas ocasiones en participantes de 'realities' como 'Gran Hermano' o 'Supervivientes', y es que estar alejados tanto tiempo de los suyos les hace recordar de forma 'borrosa' los rostros, pero estamos seguros de que pronto volverá a la normalidad.