La nieta de Rocío Jurado, que ha pasado malos momentos en la isla por se ha derrumbado en Honduras hablando de su familia con Barranco, su gran apoyo.

Además, la joven ha recordado anécdotas de su infancia junto a su abuela, Rocío Jurado, y su tía. Gloria Camila.



Rocío Flores se ha abierto en canal en Honduras. La hija de Antonio David Flores, que pasó un mal momento en la última gala después de un nuevo ataque de Yiya, se derrumbó en compañía de su gran amigo Barranco pero antes, había compartido anécdotas y risas con sus compañeros en la playa. Avilés estaba hablando de la Semana Santa y mientras pedía un cura para confesarse, Rocío explicó que, de pequeña, ella iba todos los domingos a misa. "Yo iba todos los domingos a misa con mi abuela y con José, Gloria y David. Nos íbamos a la misa de La Moraleja a las doce. Teníamos que ir vestidos, ya ves tú como si de una comunión se tratase. Mi abuela era muy digna y nos ponía a Gloria a mí lacitos. A mí me ponía el azul por ser rubita y tener los ojos claros y a Gloria el rosa por ser morenita, porque decía que pegaba así. Nos hemos tirado toda la vida yo de azul y Gloria, de rosa", añadía con una sonrisa en la cara al recordarlo". Gloria Camila, en plató, corroboró las palabras de su sobrina. "Es verdad, nos vestía iguales pero una de rosa y la otra de azul", explicó.

Telecinco

Además, Rocío se ha acordado mucho de su familia en varios momentos del concurso. En un día de bajón, se echaba a llorar junto a Barranco, su gran apoyo en el concurso, diciendo que ya no aguantaba más sin verles. "Es que yo no aguanto más, me quiero ir a mi casa y ver a mi familia", le decía a Barranco entre lágrimas y él también se derrumbaba. "Yo también estoy como tú y si encima te veo así, diciendo que estás cansada yo me pongo triste también", le contestaba Barranco. Él entonces recordaba a su familia y se echaba a llorar también.

Telecinco

Después, Albert y Rocío buscaban el consuelo de Fani y Elena y la primera le decía a Barranco que seguro que sus padres estaban orgullosos de él. "Tú por lo menos tienes a tus padres, yo a mi madre no la tengo", decía la hija de Rocío Carrasco. Elena, impresionada y conmovida por las palabras de la joven, lanzaba un mensaje para su progenitora: "Tu madre debería venir a 'Supervivientes' para que le pase un poco lo que nos ha sucedido a nosotros, que hemos muerto y hemos resurgido. Te mereces tener una madre".