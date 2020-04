Adara, desconocida y dando tumbos: pasa de su madre en 'Supervivientes' ¡y se despelota delante de todos!

Adara siempre ha sido una mujer polémica que se deja llevar por sus sentimientos y emociones más que por sus pensamientos racionales, y eso en alguna ocasión le ha pasado factura. Ya lo descubrimos en 'GH 17', con peleas como la que tuvo con Miguel Vilas (y aquel famoso 'sinvergüenza, me has estado tratando de loca'), después en su ruptura con Pol Badía y luego con el nacimiento de su relación con Gianmarco Onestini en 'GH VIP 7' y posterior ruptura con Hugo Sierra, el padre de su hijo. Sin embargo, la vida de Adara ha dado un giro de 180 grados en las últimas semanas, y se ha vuelto una mujer completamente distinta y distante, y con un comportamiento algo errático que no nos esperábamos...

Todo estalló tras su ruptura con Gianmarco: el italiano, tras ver unas conversaciones con otros chicos que no le gustaron nada, decidió dejarla plantada en Madrid y marcharse a Italia, y aquel fue un punto de inflexión para desestabilizarla: de repente, se vio completamente sola en Madrid y con un hijo de poco más de un año...

Las broncas se suceden

Aunque parece que Gianmarco fue su salvación, el italiano no le ha traído más que problemas: su nueva relación no cuajó al principio entre los suyos, y es que su madre no le vio con buenos ojos (se dijo que hasta había intentado tontear con ella) y por Gianmarco Adara dejó de hablarse con su padre. También ha roto recientemente su amistad con el Maestro Joao, y Hugo Sierra, en plena ruptura, tampoco se lo puso fácil, y es que en cuanto tuvo la oportunidad, la dejó, se apuntó al casting de 'Supervivientes 2020' casi sin consultarle y si te he visto, no me acuerdo... y por no hablar de que su madre, el mayor apoyo de su vida, ahora se encuentra a miles de kilómetros, en Honduras, y no le puede ayudar en este trago.

Cuesta abajo y sin frenos iba ya por los platós también: Bea Retamal la tuvo que poner en su sitio en una de las galas del reality, y con Kiko Matamoros tuvo una bronca en el 'Deluxe' que le costó un ataque de ansiedad y un desmayo... y ahora hasta pasa de su madre en el reality. De hecho, el propio Carlos Sobera le echó una pequeña bronca vía televisiva este martes en 'Tierra de nadie': "Tu madre lo ha pasado muy mal hoy y te necesitaba. Tenías la oportunidad de hablar con ella y tú no has llamado, que lo sepas...".

Un desnudo gratuito y polémico

Tras estos acontecimientos, Adara parece haberse soltado la melena, y ha decidido mostrarse al mundo tal y como es... literalmente, porque se ha quitado la ropa en las redes sociales jugándosela ante la censura de Instagram (¿eso que vemos junto al brazo es un pezón...?), y es algo que muchos de sus seguidores le han criticado.

"Ahora se desnuda para llamar la atención de nuevo 🤦‍♀️ qué vida tan vacía la de esta niña", decía uno de ellos. "Bien te dicen los psicólogos y no haces caso... Deberías dejar la tele y las redes, señora. Vas a terminar muy mal", reza otro.