Una de las peores cosas contra las que luchar en 'Supervivientes' no son las quemaduras, conseguir hacer fuego, las peleas o las noches de temporal. Ni siquiera las picaduras de los mosquitos o la abstinencia sexual. Es el hambre. Algunos concursantes han llegado incluso a abandonar por no poder soportar el hecho de no tener comida que llevarse a la boca, y no es la única mala pasada que el hambre ha provocado. ¿Un buen ejemplo? El de Yiya, que sin tener idea de lo que era, se ha comido algo que ha encontrado en la isla y ha acabado fatal del estómago...

La ex 'princesa' está que se sube por las paredes del hambre y, rebuscando por los alrededores de la playa, ha encontrado una suerte de tubérculo que, en palabras de Ana María Aldón, parecía "entre una cebolla y un puerro". Yiya, aun sin saber lo que era, ha optado por comérselo cuando al abrirlo ha visto que tenía pinta de algo que conocía, y sin reparo lo ha pelado, lo ha echado a la sartén... y se lo ha llevado a la boca. "Sabe agrio", decía al probarlo. Mala señal...

Efectivamente, esa planta no era comestible, porque al rato Yiya estaba vomitando detrás de un árbol. Sus compañeros, especialmente Nyno Vargas e Ivana, han estado muy pendientes de ella mientras se recuperaba, y cuando lo ha hecho, ha contado la experiencia: "No sé a qué se debe el malestar, porque por la mañana ya me levanté con ganas de ‘echarlo todo por la borda’, pero luego me he comido unos restos de cangrejo y un ‘cebollino’ que me he encontrado por ahí… y tú me dirás", afirmaba.

No es la primera vez que se la juegan

Hace tan sólo unas semanas, Ferre y Barranco hacían algo parecido con unas caracolas que, según sus compañeros, olían a podrido. Entonces no hubo nada que lamentar aunque la mayoría de sus compañeros les dijeron que aquello no era buena idea, ya que el marisco en mal estado puede dar muchos problemas estomacales... y a pesar de las advertencias, se lo comieron. ¿Quién será el siguiente en caer? Desde luego, el hambre es capaz hasta de nublar la mente...