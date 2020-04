A Hugo Sierra estos últimos días el concurso se le ha puesto un poco cuesta arriba. Parecía que lo tenía todo bajo control hasta el momento en el que empezó a discutir con Ivana en la isla y se rompió la burbuja en la que ambos vivían, y ahora, además, ha perdido en la última prueba de localización y ha sido desterrado lejos de su amorcito para irse a vivir con el grupo de los siervos. Una prueba, por cierto, nada fácil y que tenía un tremendo handicap que le costó caro: los concursantes debían desenrollarse de unas telas, pero al tener que ir con los ojos tapados y estar tan cerca, Hugo sufrió un accidente con Jorge ¡que casi le deja en el sitio!

Mediaset

Al no poder controlar la posición dando vueltas por tener máscaras en los ojos, Jorge se fue directo hacia su derecha, con tan mala suerte que su cabeza chocó contra la cara de Hugo ¡y sonó como un coco contra una piedra! El susto fue tremendo y la organización decidió parar la prueba para comprobar que estaba todo bien. Tras empezar por las chicas, esta vez ya sin las máscaras tapando los ojos, los chicos volvieron a repetir la prueba sin más dificultad que la del mareo por desenrollarse.

Mediaset

En cuanto ocurrió, Lara Álvarez estuvo en todo momento pendiente de Hugo para cerciorarse de que estaba bien, y es que un mal golpe podría haberle roto la nariz o algo mucho peor. Jorge, por su parte, también se sintió fatal a pesar de no poder controlar las vueltas, y algunas voces críticas ya han salido contra el programa por la mala organización: "A quién se os ocurre ponerles A CIEGAS dando vueltas y tan juntos", ha escrito una usuaria. "No entendí la prueba, tan poca distancia y le tapan los ojos. Menos mal que se recupero rápido, pero es culpa de la organización: saben que tienen prisa por llegar y se veía que podía pasar", ha escrito otra. "Parece que las pruebas las hacen niños de guardería. No es la primera que habéis tenido que rectificar. ¿A quién se le ocurre que vayan dando vueltas con los ojos vendados estando tan cerca? Ridículo todo", añadía una más. La polémica está servida...