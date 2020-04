El joven ha sorprendido al presentador imitando en directo a Robert de Niro o al Joker entre otros personajes.

El hijo de Ivonne Reyes llegó a España justo para celebrar su 20 cumpleaños.

Debido a la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, todavía no habíamos podido ver en plató de 'Supervivientes'a Vicky Larraz, Cristian Suescun y Alejandro Reyes. "Esto es como una película, te lo dicen y no te lo crees", ha asegurado la cantante. Cristian Suescun ha contado que está muy contento y que a pesar de no haber podido ver a su madre en persona todavía, sabe que está muy orgullosa de él. Alejandro Reyes ha confesado que está muy bien pues al final del concurso se quedó ya sin energía por la falta de comida. "Iba de mal en peor", ha confesado el hijo de Ivonne Reyes.



"Volvería a ir, pero tendría que comer un poco más. Me lo pase muy bien pero la comida...uff. La convivencia bien, tengo respeto y valores", ha confesado el hijo de Ivonne Reyes. El joven ha comentado que lo que peor llevo fue la falta de alimentos, pues el tema de la convivencia es algo que para el no fue ningún problema. "Siempre me llevo muy bien con todo el mundo, creo que la convivencia la tenía dominada". Asimismo, Jorge Javier le ha preguntado por su ganador y Alejandro ha contestado: "Mi ganador era Ferre, aunque ahora mismo no lo tengo claro. Me gusta Nino, Jorge e Ivanna".

El joven ha comenzado a hacer muecas y ha dejado sin palabras al presentador. "¿Pero esas caras las ensayas?", le ha preguntado muy intrigado. "Claro es que soy actor", ha respondido él. "¿Y cuáles más sabes hacer?", le ha preguntado intrigado. "De Jack Nicholson, del Joker, de Robert de Niro...", ha respondido el intérprete imitando cada una de las caras.