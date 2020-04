Ivana Icardi y Hugo Sierra son los protagonistas de la historia de amor de esta edición de 'Supervivientes'.

Ivana Icardi está, esta semana, 'del revés', y es que se encuentra en una nueva localización en la que pasará la semana con el equipo de 'los mortales', formado por la argentina, Albert Barranco, José Antonio Avilés, Rocío Flores y Ana María Aldón. Una situación algo complicada ya que además de tener que adaptarse a un nuevo grupo, tendrá que soportar el no tener a su mayor apoyo cerca: Hugo Sierra. El uruguayo ha conquistado su corazón y se han convertido en los protagonistas de la primera y parece que única historia de amor de 'Supervivientes 2020' y nos están regalando momentazos románticos y hasta los más 'hot'.

El último lo ha contado Jorge Javier en 'Sábado Deluxe', y se ha quedado boquiabierto hasta él, y mira que ha escuchado cosas... “Lo que voy a contar es tan bestia…” comenzaba alentando el presentador. “Ivana ha confesado secretos íntimos sobre su relación sexual con Hugo. Ha dicho que Hugo no le dejaba bajar al pilón por temor a que no le oliera bien”. Unas primeras palabras que daban mucho de qué hablar pero que no tardaba en corregir, ya que había leído mal: “Perdón, que me he equivocado. Era ella la que no le dejaba bajar a él”.

Para colmo, en sus primeros días en la nueva localización, Ivana ha sufrido el ataque de un pez: "Tenía dientes. ¿Aquí qué hay, pirañas?", se ha preguntado ante sus compañeros, que comprobaban el mordisco que le había dado. "A ver si va a ser una culebra o algo", añadía Rocío Flores.