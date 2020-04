Si algo no se puede negar es que Ana María Aldón lo está dando todo en 'Supervivientes'. En Honduras, la mujer de Ortega Cano, que es una de las personas más mediáticas de esta edición, está haciendo 'su' concurso tomando sus propias decisiones y sin dejarse influenciar por el qué dirán. A pesar de la relación que le unía a Rocío Flores, las dos han tenido sus más y sus menos y Ana María también ha sido crítica contra la organización cuando lo ha creído conveniente. Además, su unión con Antonio Pavón fue muy comentada. La diseñadora tiene claro qué quiere hacer cuando regrese a España y así se lo transmitió a su marido en su única conversación durante el reality. Ana María pudo ver a su esposo a través de una pantalla y, en una emotiva conversación, le hizo tres peticiones muy especiales porque Aldón tiene muy claro cómo quiere que sea su vida después de 'Supervivientes'.

Primer mandamiento: La boda

Ana María está tan segura de su relación con Ortega Cano que no dudó en expresarle sus deseos de volver a casarse. "Cariño, ¡que te amo! Que me quiero casar otra vez contigo…", le dijo y la respuesta del torero no se hizo esperar. "Olé. En cuanto vuelvas", le contestó.

Segundo mandamiento: Su hija Gema

Aldón le pidió al diestro que estuviera pendiente de su hija mayor, Gema, que ya la convertido en abuela. "Cuida de mi hija, atiéndela, no me la desamparéis…" le pidió y Ortega le respondió que todo estaba bien. "Tranquila, está bien y José María también. Se acuerda mucho de ti”.

Tercer mandamiento: Quiere otro hijo

Ana María no descarta aumentar la familia a su vuelta de Honduras. "En cuanto vuelva vamos a por la niña…" fue su petición y José le comentó que estaba listo. "Cargaíto estoy… y preparado para la faena que sea…", fueron sus palabras.