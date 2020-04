La vida, a veces, te da sorpresas, unas veces muy buenas y otras no tanto, y es que eso es la vida: un cúmulo de caos y azar. Y para caos el que se ha montado en 'Supervivientes 2020', porque hemos pasado de la convivencia, los peces, las recompensas, las pruebas y las peleas... ¡a hablar de hijos! Porque sí, queridas amigas: hay una superviviente que podría estar embarazada. Siguiendo el programa, no es complicado saber que la única que ha tenido una noche de pasión, como diría Bárbara Rey, ha sido Ivana con Hugo Sierra... y no sabemos si es que la falta de cariño les ha nublado la mente y no han tenido ningún cuidado, pero una cosa es cierta: a Ivana no le viene la regla.

La argentina está bastante preocupada, así que ha pedido a la organización que le hagan alguna prueba, y un Predictor va de camino a Honduras. No es, sin embargo, la primera vez que vivimos algo así: antes del abandono forzoso de Violeta Mangriñán en 'Supervivientes 2019', la valenciana tampoco tuvo la menstruación (en un momento en el que acababa de dejar a Julen y empezaba con Fabio), aunque en su caso el susto fue mayor, porque dio positivo en el test, aunque luego se descartó el embarazo al tratarse de un falso positivo.

De momento, habrá que esperar para saber si Hugo e Ivana podrían convertirse en papás a pesar de haberse conocido hace apenas dos meses, pero el hecho de no tener la menstruación no sólo se explica por un posible embarazo: la falta de comida y, por tanto, de nutrientes, puede hacer que el cuerpo "apague" algunas de sus funciones al encontrarse en condiciones extremas para ahorrar energía, y una de ellas es la retirada temporal del periodo (o bien que se le haya vuelto más irregular por la misma razón), así que si nosotras fuéramos Ivana, intentaríamos estar tranquilas...

¡Y acaban de cortar!

Esta noticia no hace más que tensionar a la argentina, porque además de tener la posibilidad de estar embarazada, esta misma semana nos hemos enterado de que su relación con Hugo ha terminado después de unos días bastante apartados y con poca efusividad al verse, así que el uruguayo ha sido claro: "Te dije que si una persona no me encanta, no estoy con ella... y si veía algo que no iba bien, no iba a forzar", le dijo, dejándole bastante claro a la joven que lo suyo terminaba ahí.