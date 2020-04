Rocío Flores habla sin tapujos de su maternidad

Aunque muchas veces pensemos que la juventud lo único que quieres es salir, viajar y divertirse, existen muchas personas cuyas metas en la vida no sólo pasan por vivir a todo trapo siempre, y hay quien, a pesar de su corta edad, ya están pensando incluso en convertirse en padres. Ha sido siempre, por ejemplo, el sueño de Adara Molinero, y lo cumplió con Hugo Sierra a los pocos meses de conocerse, y ahora la que ha dado la campanada ha sido Rocío Flores, que a sus 23 años ya está planeando su maternidad, y así lo dijo abiertamente en 'Supervivientes'.

Mediaset

"Me encantaría tener un bebé. Siempre lo he dicho", dijo en mitad de una conversación con su grupo, pero Ana Maria Aldón le paró los pies: "Eres muy joven. Y tu padre tampoco tiene edad de ser abuelo", le respondió. Rocío lo sabe, pero su pasión por los niños pequeños le ha llevado incluso a darle un ultimátum a su padre, Antonio David Flores: "O un hermanito, o un nietecito".



Mediaset

El futuro abuelo, que conoce los planes de su hija, no quiso entrar al trapo sobre si aumentará la familia, pero sí reconoció que, por la insistencia de Rocío, quiso tener un bebé con Olga Moreno, y de ahí salió la pequeña Lola. "¿Por qué creéis que llegó Lola al mundo? Porque yo era súper pesada con que quería un hermano, y hasta que no se quedó Olga embarazada, no paré".

Mediaset

Ana María ¡también se anima!

No es la primera vez que Aldón dice en 'Supervivientes' que, en cuanto pise suelo español, va a coger a Ortega Cano por banda y le va a hacer un hijo, y así lo confirmó en la misma conversación con Rocío: "Yo voy a aprovechar que ahora estoy más delgadita, ycuando llegue pues...", dejó caer. ¡Menudo 'baby boom' va a haber en cuanto vuelvan los concursantes!