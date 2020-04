Tras la ruptura del ganador de 'GH Revolution' con Ivana, éste le explica a su compañero Jorge por qué decidió acabar su romance con la argentina.

Hugo deja claro que sigue molesto con Ivana porque no le dejó ganar en la prueba de recompensa que la que se enfrentaron por un pepito de ternera.





Hugo ha querido desvelar por qué ha decidido romper con Ivana. El ex de Adara, en una conversación con Jorge en la playa, le ha explicado qué le llevó a romper con la que había sido su amor en Honduras. Sierra explicó que fue Avilés quien le dijo que traía un mensaje de parte de Ivana y que, tras su conversación, se cortó todo. Jorge le dijo que creía que, en Cayo Paloma, lo habían arreglado pero el ganador de 'GH Revolution' le dijo que no. "A mí ella me encanta en el global como persona, pero después veo en ella es una persona muy egoísta y preocupada solo por ella, eso me demostró en los otros día. Sabes cómo estoy y vas ahí y me ‘pisas la cabeza”, comentó Hugo. "Y la respuesta de no que como concurso, no la conocen se tiene que dar a conocer en las pruebas" añadió. "Pero es que con la comida no se juega", aclaró.

Telecinco

"Ella se molestó porque dije que estaba solo, ¿cómo quiere que me sienta después de eso? Entonces que cada uno se cuide su espalda y lo pienso y está bien pero con gente que no tienes un vínculo fuerte pero con tu novia no tío", aclaró. "Me he quedado sin novia" dijo Hugo y Jorge le contestó que todo pasaba por algo y para algo.