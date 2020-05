Antonio Pavón tuvo que abandonar el concurso por razones médicas.

Torero malagueño y afincado durante varios años en Perú, todo lo que tienes que saber de la vida del concursante de 'Supervivientes'.

José Antonio Avilés ha sido el último expulsado de 'Supervivientes 2020'.

Mientras Antonio Pavón y José Antonio Avilés luchaban por no morir de hambre en Honduras, aquí se hablaba, y mucho, de ellos, y no precisamente por su concurso (aunque también). De pronto saltaron los rumores de un supuesto idilio entre ambos. Fue Kiko Hernández quien reveló en 'Sálvame' algunos detalles de la supuesta noche de pasión que habrían pasado en un hotel cercano a las instalaciones de Mediaset tras trabajar en los platós de Telecinco: "Pasaron más de 16 horas juntos. Dijeron de tomarse la última en la habitación de uno de los dos y terminaron intimando del todo". Fue el propio Avilés quien supuestamente se lo dijo al colaborador: "él lo ha contado, y lo más seguro es que él lo cuente en Supervivientes en dos semanas".

Sin embargo, ahora que Pavón está fuera del concurso, ha podido pronunciarse al respecto, y aunque sus palabras han sido claras, su rostro no tanto...

telecinco

Antonio ha respondido que “no” pero su poca contundencia ha extrañado a Jorge: “No lo dices convencido”. Así que ha querido recalcarlo: “Yo de momento no soy gay, a lo mejor en un futuro quién sabe, pero si el día de mañana me enamoró de un hombre lo haría de uno guapo, no de Avilés”.

Además, el ex concursante ha asegurado que se han dicho muchas mentiras sobre él que no le han hecho ninguna gracia: “No es cierto que sea ni machista ni homófobo. A lo mejor un comentario fuera de lugar suena feo pero tengo muchos amigos que son gays y no soy machista para nada”, ha zanjado.