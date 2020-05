El colaborador de 'Viva la vida' mantiene que ha estudiado Periodismo en la Universidad de Gales.

Poco antes de convertirse en el octavo expulsado de 'Supervivientes', Jorge Javier lograba que José Antonio Avilés hablase sobre su título de Periodismo. Algo que se ha cuestionado mucho durante las últimas semanas. De hecho, en 'Sálvame' se ha logrado afirmar que el joven no posee dichos estudios, pues tras hablar con el director de su presunta universidad. Presunta ya que el director ha negado que Avilés llegase a estar matriculado habiéndolo consultado además con los centros adscritos a la Universidad de Gales, lugar donde el superviviente aseguraba haber cursado estudios de Periodismo que luego habría convalidado en España.

En la Palapa, Jorge Javier le preguntaba a Rocío Flores a quién le daría antes una entrevista, si a él o a Avilés. Pero lo hacía con mucho retintín: "Aunque Avilés y yo seamos periodistas, yo llevo más años", le decía a la concursante. Rocío, que se quedó destrozada tras la salida de su gran amigo, no quería posicionarse así que evitó pronunciarse.

Pero sí lo hizo Avilés y no precisamente para desmentir que él fuese periodista: "Es verdad. A Jorge antes. Pero podemos firmarla a medias, Jorge", soltaba. Pronto llegarían los titulares de Avilés sobre su cuestionada formación profesional. Jorge Javier siguió después con él las indirectas y el superviviente empezó a hablar ajeno a la polémica.

"Como periodista, ¿cuál sería tu titular para resumir tu concurso?", le preguntaba el presentador. Una vez más, el superviviente no desmentía la titulación. "Remar a favor de obra, siempre", respondía. Lo que no sabe José Antonio Avilés es a todas las polémicas a las que tendrá que hacer frente tras su paso por 'Supervivientes'. Y si a él le parecía que durante el concurso ha tenido muchos frentes abiertos, no sabe los que tiene fuera...