Yiya revela la verdad de por qué no le crece el pelo en 'Supervivientes'

Era casi una cuestión digna de que Iker Jiménez y Carmen Porter lo investigaran en 'Cuarto Milenio', pero finalmente hemos obtenido la respuesta de la protagonista de esta historia: ¿por qué a Yiya no le crecía el pelo en 'Supervivientes'? Mientras todos los concursantes tienen ya el pelo pajizo, la barba por debajo del cuello y las cejas hechas un cuadro, a la extremeña, cada vez que la vemos sin su adorada peluca, parece una bola de billar. ¿Se ha hecho el láser en la cabeza? ¿Se depila a fuego en la isla? ¿Cómo consigue mantenerlo a raya?

Mediaset

Pues a fuego no, pero sí que ha dejado claro que tiene un objeto personal que la ayuda mucho: ¡una maquinilla! Todos los concursantes tienen un objeto personal del que disfrutar durante su estancia en Honduras, y mientras algunos prefieren un juguete de sus hijos o nietos, una camiseta que les recuerde a alguien o simplemente algo que les haga más llevadero el concurso lejos de los suyos y de la civilización... Yiya decidía que lo que quería tener en la isla era, sí o sí, una maquinilla.

"Es para que no se me ponga la cara del que inventó el fuego. Si lo dejo crecer, parezco un puercoespín", confesaba, y además revelaba por qué la peluca también es otro de sus bienes más preciados: "Antes me la ponía porque me hice un tatuaje en la cabeza. Ahora es porque no sé las pintas que tengo y para disimular". ¡Con lo guapa que está al natural!