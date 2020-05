Llegar a un reality con gente que no conoces puede salir sólo de dos formas: o muy bien, o fatal, y mientras algunos se han hecho súper amigos en 'Supervivientes 2020' y probablemente continúen su amistad fuera del programa, otros han empezado con mala pata... y han terminado peor. De hecho, en la última gala nos dimos cuenta de que las puñaladas traperas no terminan ni después del juego, porque según Vicky Larraz, Estefanía le hizo una 'cerdada' muy grande y muy fea con la que hasta se habría saltado las normas del concurso... y ahora que la ha tenido delante, casi dos meses después, ¡se lo ha lanzado a la cara!

Mediaset

"Le tengo una guardada a Fani", soltaba para sorpresa de todos. "¿En la palapa, en la primera gala, tú no les dijiste a tus compañeros que me nominaran?", preguntó casi inquisitiva, pero Fani no se amilanó: "Pues no lo sé, no me acuerdo, pero si lo he dicho, lo he dicho. Es que no me caes bien", respondió la exconcursante de 'La isla de las tentaciones'. Vicky en ese momento flipó, porque, según recordó, en las normas del reality se estipula que está prohibido condicionar el voto de los compañeros... pero Estefanía sacó su vena chunga: "¿Y qué? ¿Ahora me vas a sacar algo que dije hace ya meses?", preguntó desafiante. "Ah, que tú te lo pasas todo por el forro, ¿no?". " Bueno, cada uno juega a su manera y tendrá la estrategia que le dé la gana", estalló Fani.

Mediaset

Vicky, fuera de sus casillas, ya no se pudo callar: "Eso no lo puedes hacer, cariño mío, porque para eso hay un reglamento para todos". "¿Eso es lo único que puedes echarme en cara?", quiso saber Fani, y ahí fue cuando la cantante sacó las garras: "No, también te puedo decir que eres una manipuladora, una falsa y una mentirosa". ¡Cómo está el patio!