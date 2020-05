La joven ha conseguido emocionar al mismísimo Jorge Javier con su profunda reflexión tras su paso por Honduras.

Yiya finalmente ha limado asperezas con Rocío Flores y se marcha de la isla despidiéndose de ella con un gran abrazo.

Jorge Javier ha querido alabar el concurso de la periodista.

Yiya se convertía en la última expulsada de 'Supervivientes' después de su intenso duelo con Jorge y Elena. Cuando Jorge Javier Vázquez pronunciaba su nombre, Yiya exclamaba un polémico "Por fin". Una frase que seguramente no fue bien recibida por sus seguidores y por la que la periodista quiso dar explicaciones. " Yo vine a desarrollarme aquí más humanamente que físicamente", señaló la concursante mientras se despedía de sus compañeros. Yiya confesó que sus fuerzas ya flaqueaban en estos últimos días, pero cree que se equivocó con sus palabras. “Todos los compañeros que quedaban en el concurso, por los que habían sido expulsados y por los que no habían tenido la oportunidad de participar”, explicaba ya que con su salida no quería faltar el respeto a nadie.

Una de las personas con la que, después de sus grandes enfrentamientos, hizo las paces fue con Rocío Flores.Precisamente, Yiya se despedía de la hija de Rocío Carrasco con un gran abrazo, asegurando que los rencores quedan atrás y que hablarán cuando termine el concurso.

Antes de abandonar definitivamente Honduras, Jorge Javier quiso dedicarle unas palabras a Yiya por su buen concurso. "Creo que jugaste mal tus cartas. Entraste con la intención de ser la mala de la edición pero era un rol que no te iba porque no eres mala. Conforme han ido pasando los días y las semanas te has despojado de caretas. Has sido una superviviente estupenda y merecerías haber llegado mucho más lejos. Tenías poca confianza en ti misma y te saboteabas para decir 'me voy'. Todos queríamos que te quedases, has sido una concursante extraordinaria", le decía el presentador consiguiendo emocionarla.

Yiya hacía entonces una preciosa reflexión. "Esto me ha ayudado a crecer mucho y a dejar miedos que no quería ver. Los dejo aquí en este paisaje y se los regalo al universo. Lo explicaré pero no sabéis cuánta gente me he llevado por delante, he sido una egoísta y pretendo dejar de serlo", confesaba.