A pesar de que José Antonio Avilés ha terminado su aventura en 'Supervivientes 2020' tras ser expulsado por la audiencia, su presencia sigue siendo muy notable en la isla, y es que aunque está fuera del juego, el colaborador sigue siendo noticia por sus polémicas. Además, como los exconcursantes aún no pueden volar a España por la alerta sanitaria (deben esperar que haya un vuelo Honduras-España), esto le está dando juego al programa para que siga la fiesta... y Avilés ha sido el protagonista en la última prueba... ¡y podría haber hecho saltar los celos de Hugo Sierra con Ivana y Barranco!

A la organización se le 0curría que José Antonio Avilés fuese quien llevara la voz cantante en la última prueba, consistente en que los concursantes pudieran comer... pero cogiendo la comida con la boca de diferentes partes del cuerpo de sus compañeros. Una prueba de lo más subida de tono que, mientras a unos les ha provocado la risa, a otros, como el uruguayo, no tanto.

A Barranco y a Ivana les tocaba comer el uno del otro, y Hugo Sierra, viéndolo desde la distancia, no parecía nada divertido a pesar de haber sido él el que ya no quiere saber nada de su relación con la argentina: "Estamos sin fuego, Antonio. Agiliza", decía Hugo cambiando de tema y apartando la vista, y Avilés, que está a todo, se sonreía: "Tú lo que estás es celoso. ¡Qué rápido te vas cuando no eres tú al que le toca chupar". "Madre de mi vida...", comentaban algunos compañeros al ver la reacción de Hugo, mientras Rocío Flores apuntaba a que entre Barranco e Ivana había "tensión sexual no resuelta".

Barranco, por su parte, está de lo más enamorado de su novia, Carla, pero sí reconoció que Ivana "es guapísima", un comentario que tampoco le ha debido de hacer mucha gracia a la joven que le espera en España a juzgar por la decisión que ha tomado...