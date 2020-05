Que Ana María Aldón siempre se ha mostrado distante de Rocío Flores en 'Supervivientes 2020', no es ningún secreto. Desde el principio del concurso, y a pesar de ser casi como una nieta más de su marido -el torero Ortega Cano-, la diseñadora no siempre quiso que su imagen se viera unida a la de Rocío, algo que la joven siempre le echó en cara. Sin embargo, Ana María, con el paso de las semanas (y con cada vez menos compañeros con los que compartir convivencia), se ha ido acomodando a Rocío, pero hay una cosa que sigue sin hacer: apoyarla en sus momentos más complicados, especialmente en sus peleas.

A sus 43 años, Aldón tiene claro que ya no está para defender a nadie cuando la cosa no va con ella, y eso es precisamente lo que le ha confesado a Rocío Flores después de una tremenda bronca de la joven con Elena Rodríguez en la palapa: Rocío, de nuevo, se sintió poco apoyada, y tras las cámaras, Ana María confesó porque no la ha defendido ni la va a defender en el futuro: "Yo no tengo tu capacidad, Rocío. No sé ni por qué discutís. Relájate un poco. Vamos a la final, que yo no puedo ni conmigo", le ha dicho, añadiendo que ella, ante el conflicto, se bloquea y prefiere no entrar al trapo.

Rocío, sin querer darle más vueltas, decidía no responder (quizá porque entendía su postura o simplemente prefería no volver a tener la conversación de que se sentía poco apoyada), y es que tan sólo quedan unas pocas semanas de concurso y su prioridad debería ser, precisamente, la final. ¿Conseguirá llegar?

Desde luego, parece que Ana María no se casa con nadie, y en especial ante la final, sobre todo ahora que ha demostrado que los enemigos de sus compañeros no son sus enemigos, y ahora, tras la última pelea de Elena con Rocío, Aldón se ha arrimado más... ¡a Elena! ¿Le saldrá bien la jugada?

