Ay, queridos lectores... ¡cómo se nota que la final de 'Supervivientes 2020' se acerca! Es faltar unas semanas para que llegue la gran gala, y las tensiones empiezan a asomar más de lo normal. ¿Las últimas en caer? Elena Rodríguez y Rocío Flores. A pesar de que para hacer estallar a Rocío hace falta mucha maña, Elena se las ingenió para que la hija de Antonio David Flores saltara por los aires durante y después de la última gala: Rocío e Ivana dejaron caer que Elena va cuchicheando detrás de las cámaras, que miente y manipula... así que ella se defendió dejando a Rocío como 'la vieja del visillo', que no hace nada y todo lo cotillea. ¿Y qué pasó? Pues bronca al canto.

Durante la gala florecieron los gritos y los reproches, pero la cosa siguió durante la publicidad y durante las conexiones con el plató, y cuanto la Flores dejó claro que no por tener 23 años tenía que callarse y aguantar el chaparrón, Elena explotó ¡y le hizo un corte de mangas! "¡Sois vosotras las que decís que yo malmeto, que yo manipulo, que yo miento...! Os llenáis la boca y yo me quedo ahí callada, ¿no te jode? ¡¡Y UNA MIERDA!!", gritó con toda su fuerza, acompañando con el gesto. ¡Menudos humos!

Tras eso, parece que los equipos se han redistribuido: Ivana resultó ser la eliminada de la noche, así que Rocío se quedó con un apoyo menos, y encima Ana María Aldón parece haberla dejado aún más de lado para acercarse a Elena a pesar de la bronca. ¿Se está quedando la más joven del grupo más sola que la una?

