Ana María Aldón se ha convertido en una de las mejores pescadoras de la isla.

La diseñadora ha demostrado que quiere llegar hasta el final y hace lo que sea necesario para conseguirlo.

Desde que Ana María Aldón llegó a Honduras y la vimos tirarse del helicóptero, tuvimos claro que sería una gran superviviente y que había ido a darlo todo. Hay que recordar que Ana María no sabe casi nadar, por lo que ese comienzo ya decía mucho de su valentía y fuerza de voluntad. Ese handicap le ha hecho tener un susto, como cuando le pilló la tormenta en el agua y casi se ahoga.



Además, ha sido una concursante que ha dado juego al sorprender a la audiencia con sus tira y afloja con Rocío Flores, a la que todos dimos por hecho que defendería con uñas y dientes y no ha sido así.

De hecho, ha dejado a la nieta de Rocío Jurado "tirada" en más de una discusión con otros concursantes, lo que hizo que desde el plató en Madrid la criticara hasta su defensora, Gloria Camila.

Sin embargo, Ana María Aldón ha llegado a la fase final siendo ella misma y ha demostrado que es una gran pescadora: ella sola ya lleva más de 200 peces cogidos convirtiéndose en una de las mejores pescadoras de ‘Supervivientes’.

Tan bien se le da la pesca que sus compañeros le piden consejo sobre cómo pescar casi a diario. Un ejemplo claro lo tenemos con Rocío Flores, a la que enseñó su forma de ir a pescar y, desde entonces, la hija de Antonio David, tampoco ha parado de pescar.



La diseñadora le cogió el truco a lo de la pesca en Playa Desvalida donde aprendió y mejoró su técnica. Se le da tan bien que incluso se ofrece a enseñar a futuros concursantes: "A los futuros concursantes de ‘Supervivientes’ les digo que me busquen, les voy a enseñar varios trucos y consejos para que puedan pescar en Honduras y alimentarse de su propia pesca" ha comentado la mujer de Ortega Cano mientras hablaba en la playa con Elena.

Ella tiene sus propias teorías sobre la cantidad y tipo de cebo que hay que poner para que piquen los peces y no dudará en explicarlo si alguien le pregunta en un futuro. Ana María tiene tan claro que es tan buena pescadora que, si la hacen caso, asegura que no pasarán hambre en la isla.

Además, esta semana la hemos visto salvar a una cría de tortuga que estaba varada en la orilla y ella la ha vuelto a meter en el mar con unas palabras muy cariñosas. El hallazgo de la pequeña tortuga ha hecho que se acuerde de su hijo del que ha dicho que estaría encantado de haber visto al animalillo.

