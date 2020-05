Ver a Yiya en 'Supervivientes 2020' de lo más desarrapada lo cierto es que nos daba hasta penita, y es que la joven periodista tiene un estilo muy personal que tuvo que abandonar para poder sobrellevar la aventura. No hay más que echarle un vistazo a su Instagram para darnos cuenta de que a Yiya le gusta ir siempre explosiva, ya sea par salir por la tele o para bajar a la compra: pelucas, escotes, vaqueros ajustadísimos, taconazos de infarto... tiene un cuerpazo de los que gusta enseñar, bien "jamona", como ella misma dice, pero después de casi tres meses en Honduras viviendo a diario con un bikini, ¡tocaba pasar por chapa y pintura! Así, hemos pasado de esto...

...a esto otro: un look en el que se ha dejado crecer un poco el pelo (en la isla lo llevaba cortado a cuchilla), se lo ha teñido de rubio platino (ojo, ahora sin peluca, con la que siempre ha dicho que se encuentra más cómoda) y ha vuelto a sus brillos, incluido un 'bindi' en el entrecejo. ¡Sólo ella podía tener un estilo tan exagerado y llevarlo con tanta naturalidad!

En QMD! ya hicimos un repaso a la vida de Yiya para conocerla un poquito más, y vimos que, como era de esperar, no tiene sólo la peluca de rizos que vimos en el programa: las tiene rubias, castañas, más largas, más cortas, con rizos, lisas... todo es poco para una fanática de la estética como es ella, aunque desde luego lo más importante es que ella se sienta a gusto. ¡Nos encanta su naturalidad tan poco natural!

