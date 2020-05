La actual edición de 'Supervivientes' está dejando momentos que jamás pensamos que íbamos a vivir en televisión. Y es que la semana pasada, los concursantes que han llegado hasta a este momento, protagonizaron unas confesiones sobre su pasado que no han dejado indiferente a nadie.

Incluso la guapérrima Lara Álvarez se rompía al escuchar los testimonios que los supervivientes revelaron en El Puente de las emociones y es que la presentadora fue incapaz de soportar lo que estaba escuchando de boca de Elena, Ana María, Jorge y Rocío.

Tan emocionada estaba Lara que no dudó en abrazar a Elena cuando terminó de escucharla. "Es muy duro lo que estás contando... No puedo. Perdón" decía emocionada la presentadora. Desde luego, fue una de las noches más duras que recordamos en 'Supervivientes' y es que lo que narraron los concursantes será difícil de olvidar.

Repasamos todo lo que confesaron los concursantes y que tanta impresión provocó en Lara, Carlos Sobera y, por supuesto, la audiencia. Así que prepárate para revivir una noche en la que a todos se nos encogió un poquito el corazón con todo lo que contaron.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Ana María Aldón: "Quise matar a mi padre"

Telecinco

Uno de los testimonios más desgarradores fue el de Ana María. “Tengo la necesidad de perdonar a mi padre… Fue una bestia humana. Durante años torturó a mi madre... Nos agarrábamos con mis hermanos y nos metíamos debajo de la cama mientras pasaban esos episodios. He querido tener un cuchillo en mi mano para matar a mi padre... Ser mayor y más fuerte para poderlo hacer."

Telecinco

"Iba al colegio y se me caía la cara de vergüenza cuando veía a mi madre con la cara morada. Después él tuvo un cáncer y murió. Yo me distancié de mi familia. Hice barbaridades y quiero que me perdonen. Mi infancia me hizo de esa manera…”

Jorge: "Fui muy duro con mi padre"

Telecinco

Jorge apenas ha hablado de sí mismo, y esta prueba ha servido para conocerle mejor: “Me siento culpable porque hay una persona con la que no me he comportado bien. He tratado y he juzgado duramente a mi padre. No ha cuidado de su salud a lo largo de su vida. No podía ver cómo una persona tan afortunada de tener tanta gente dispuesta a ayudarle no ponía de su parte".

Telecinco

"No pude más y me alejé de él... No se puede juzgar a las personas así. Sé que esto ha provocado mucho dolor a mi madre… No sabemos cuándo va a llegar nuestro último momento y es importante no acostarnos enfadados con una persona que queremos.”



Elena: "Mi madre me daba correazos"

Telecinco

Elena contó una durísima historia: “Érase una vez una niña que tenía un pequeño defecto, y era que no sabía expresarse, era disléxica y tenía falta de concentración. Su mamá no lo sabía y se pensaba que se portaba mal y utilizaba la correa para intentar que esa niña hiciera las cosas bien. Ella no se dio cuenta que cada golpe de correa que me daba hacía que yo me hiciera más pequeña...”

Telecinco

Y continuó: “Tener que escuchar por la televisión cómo mi hija ha tenido una mierda de infancia por culpa de otra persona y yo haberlo permitido... Eso no tengo derecho ni a pedir perdón. Acabé estando con cualquiera... Iremos al juzgado.”

Rocío Flores: "Estoy cansada de guerras"

Telecinco

El relato de Rocío es el más conocido, pero no por ello menos impresionante: “Me culpo por una etapa de mi vida en la que no pude estar con mi hermano cuando quizás más me necesitaba… Y también le pediría disculpas a mi padre porque no supe estar a la altura como hija en la etapa más dura que hemos vivido.”

Telecinco

Fue clara sobre su madre: “Llevar tantísimos años sin tener relación con ella, el fracaso absoluto de cada intento... Es muy doloroso. El tiempo se ha ido y no vuelve… Es tan sencillo como levantar el teléfono. Estoy cansada de guerras. Sólo pido tranquilidad y que las cosas se solucionen. Mi hermano y yo la echamos de menos…”

Agencias

Además, esta semana en tu QMD! que ya está a la venta en kioskos puedes encontrar cómo se prepara Isa Pantoja para volver a la tele y todas las mentiras de José Antonio Avilés desmontadas una a una. ¡Corre a por tu QMD!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.