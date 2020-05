La presentadora se pasa al entretenimiento tras triunfar en la información.

'La casa fuerte' es la nueva apuesta de Mediaset y la productora Bulldog TV.



Tras 'Supervivientes' llega este nuevo reality a Telecinco.



Jorge Javier Vázquez y Sonsoles Ónega se unen para presentar la nueva apuesta de entretenimiento de Mediaset ' La casa fuerte'. Un nuevo reality que toma el toma el testigo de ‘Supervivientes’ y que pretende convertirse en otro éxitos en audiencias, como la mayoría de los realities de Telecinco. El presentador estrella de la cadena, Jorge Javier Vázquez, se encargará de conducir la gala de los jueves y Sonsoles Ónega, actual presentadora de 'Ya es mediodía' será la encargada de presentar la gala de los domingos.

Una nueva experiencia televisiva para Sonsoles, pues será la primera vez que la periodista se ponga al frente de un formato como éste y además, en horario de 'prime time'. Un estreno que se producirá en las próximas semanas y en el que veremos debutar a la presentadora que pasará de la información al entretenimiento.

"¡Allá vamos!Con el mejor compañero @jjaviervazquez. Ilusión máxima. Gracias @mediasetcom.", escribe la presentadora en su cuenta de Twitter, muy emocionada por esta gran oportunidad laboral.

'La casa fuerte', producido en colaboración con Bulldog TV, estará protagonizado por parejas de famosos confinadas en una villa. Algunas de ellas vivirán en sus respectivas habitaciones y participarán en pruebas diarias para conseguir dinero e ir acumulándolo en la caja fuerte de su cuarto. Las otras parejas estarán acampadas en el jardín y tendrán la misión de asaltar a sus rivales para quedarse con su habitación y su caja fuerte.

"La emoción, la tensión y la diversión generadas en las pruebas; la relación de las parejas y su evolución a lo largo de la competición; y el análisis de los acontecimientos y anécdotas que surjan en la convivencia serán los ejes en torno a los que girará el programa", explican desde la cadena de televisión.

