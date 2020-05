Estar lejos de tus seres queridos es algo que, por desgracia, muchos hemos tenido que vivir estos días en España (y en el mundo), debido a la triste situación desencadenada por el coronavirus. Sin embargo, mucho más duro es cuando ni siquiera puedes hablar con tus familiares y contarles tus alegrías o tus penas. Adara Molinero lo ha sufrido en sus carnes, y es que poder ver a su madre todos los días por televisión en 'Supervivientes 2020' y no poder decirle ni contarle nada de cómo se encontraba, ha sido demoledor para ella, que se ha visto sola con su hijo y confinada en Madrid.

Mediaset

Por eso, tras la expulsión de Elena el pasado jueves, Adara pudo hablar con ella durante la emisión de 'Conexión Honduras', donde, por cierto, Elena pudo ver su aspecto actual después de 3 meses viviendo como un náufrago. Y sin apenas poder articular palabra, Adara se emocionaba en seguida al poder tener conexión con su madre: "Me haces muchísima falta. He estado pensando en ti todos los días", decía antes de que se le quebrara la voz, y añadía como podía: "Sentía un vacío en el pecho tremendo. me haces mucha, mucha falta. Tú te habrás dado de muchas cosas allí, y pero yo también aquí, y te tengo que agradecer que siempre has estado con nosotros en las buenas y en las malas. Valoro mucho lo que has hecho por nosotros".

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Elena, también muy emocionada, pero tratando de no romperse también para mostrarse fuerte, le respondió: "Vivo por y para vosotros. Me he equivocado en muchas ocasiones y pido perdón, pero en lo que más me he equivocado es en no deciros cada día lo mucho que os necesito y os quiero. Me hacéis mucha falta. Estoy muy orgullosa de ti, hija. Eres tú la que me has enseñado mucho cada día. Te amo".

Mediaset

Tampoco faltó a la reunión Aitor, el hermano de Adara: "¡Mi hijo! Qué humildad tienes", le respondió después de que él la felicitara por su concurso y le dijera lo mucho que la quiere y la necesita. "No hay palabras para describir lo que siento por ti, hijo. Es muy grande".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.