Hugo y Adara acercan posturas ¡a miles de kilómetros!

El uruguayo quiere paz en su vuelta a España.



La relación de Hugo y Adara Molinero no se podría considerar nunca como fácil. Pese a tener un niño pequeño en común, han sido muchos los problemas que han tenido y es que el cruce de acusaciones desde que Adara salió de GH VIP, no han parado.

Sólo con la participación de Hugo en 'Supervivientes' han mantenido una calma tensa, pero a los muchos desencuentros que éste ha mantenido en la isla con Elena Rodríguez, la madre de su ex pareja.

Adara se 'enamoró' pérdidamente de Gianmarco Onestini dentro de la casa de GH VIP y Hugo pasó a ser el cornudo de España. Aunque Adara y el italiano no hicieron nada durante su encierro, ella perdió totalmente los papeles por Gianmarco y dejó al padre de su hijo.

El resto ya lo conocemos y los desencuentros y duros enfrentamientos a través de los platós de televisión no pararon desde entonces y no ha habido manera de acercar posturas por ningún lado.

Semanas más tardes, Adara y Gianmarco rompieron mientras Hugo ya estaba en Honduras y a la ganadora de GH VIP le tocó ver como su madre y su ex 'batallaban' en la isla por hacerse con la victoria del duro reality. Cabe recordar que el uruguayo vivió unas semanas de pasión con la expulsada Ivana Icardi.

Lo que no podíamos esperar nadie, es que ahora separados a miles de kilómetros de distancia, sus posturas estuvieran más acercadas que nunca. Primero defendió a Adara de Ivana y más tarde, Hugo ha declarado: "Anhelo un poco de tranquilidad" refiriéndose a la tensa relación con Adara.

"Vine a Supervivientes en un momento muy complicado, quizás no era el momento de venir... Solo quiero volver y encontrar un poco de tranquilidad y que quienes estamos involucrados tengamos el don de no hacernos más daño" dijo el uruguayo en la ceremonia del fuego donde tanto él como sus compañeros han pedido sus deseos antes de marcharse de Honduras.

Lo que él no puede ni imaginarse es que ella tiene reservada una sorpresa. De momento, una vez expulsada su madre, Adara ha dicho que su mayor deseo es que Hugo gane el concurso, que al fin y al cabo es el padre de su hijo y es un gesto de que por su parte, también desea que la paz reine en su relación.

