La dramática reacción de Elena en 'Supervivientes' al ver lo que se ha vivido en España con el coronavirus

Haber vivido una pandemia mundial es algo que, tristemente, nos ha tocado vivir a muchas generaciones y que no vamos a olvidar jamás. Los afectados, los fallecidos y el confinamiento han llenado nuestros pensamientos día tras día desde que el coronavirus comenzara a arrasar el mundo entero, y especialmente España. Sin embargo, una parte muy pequeña de la población ha estado viviéndolo desde la distancia, y no son otros que los concursantes de 'Supervivientes', protegidos, por suerte, en los Cayos Cochinos, muy lejos de la civilización ahora diezmada. Por eso, enfrentarse a las noticias puede suponerles un gran shock, como le pasó a Elena.

Mediaset se encargó de informar a la madre de Adara poco después de su expulsión, y para ello resumieron nuestros 2 meses de infierno en un vídeo de apenas 3 minutos, donde pudo comprobar cómo el número de infectados y fallecidos crecía exponencialmente día a día, cómo el Ejército tomaba las calles tras la declaración del Estado de Alarma o cómo los fallecidos se amontonaban a las puertas de lugares como el Palacio de Hielo de Madrid e Ifema. Su reacción fue impagable mientras las lágrimas y la sorpresa recorrían su rostro:

Una usuaria de Twitter ha querido compartir el momento en el que Elena veía todas las noticias recopiladas por el programa, con imágenes de lo más duras, y es que Elena y sus compañeros tenían noticias, como ella misma decía, pero nunca se llegaron a imaginar el alcance de la situación. Quizá la decisión del programa fue no preocuparles en exceso y evitar que se pusieran nerviosos, dándoles únicamente "píldoras informativas" sobre el estado de sus familiares (todos perfectamente), pero ahora la realidad se ha impuesto... y muchos tendrán que hacerle frente con mucho valor.

