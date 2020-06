Jorge Pérez, Hugo Sierra, Rocío Flores y Ana María Aldón son los cuatro concursantes finalistas de la última edición de 'Supervivientes'. El próximo jueves 4 de junio te vamos a ir contando minuto a minuto todo lo que pase en esta emocionante final, tanto en nuestra web como en nuestra redes sociales.

No habrá detalle que se nos pase por alto. Y es que los seguidores del reality más duro de Telecinco están deseando que llegue el momento de esta gran final. Y no son ni uno dos. Tal y como informa la cadena ‘Supervivientes 2020’ alcanza su gran final como el programa de entretenimiento más visto de la temporada teniendo una media de casi tres millones y medio de espectadores en sus 15 galas.

Así ya quedan prácticamente horas para conocer el nombre del concursante que se llevará los 200.000 euros del premio. La final del reality será presentada Jorge Javier Vázquez y Lara Álvarez, de la que estamos deseando ver cómo irá vestida tras los espectaculares looks que ha mostrado durante todo el concurso.

Nosotros ya te hemos adelantado quién tiene más posibilidades de ganar el concurso según su sigo del zodíaco pero solo saldremos de dudas mañana por la noche y conoceremos si el ganador es Jorge, Hugo, Ana María o Rocío.

Telecinco

No sabemos qué sorpresas nos tiene preparadas Telecinco, pero sí se conoce que tras la expulsión de Hugo o Jorge, los tres concursantes que queden tendrá que enfrentarse a dos juegos de eliminación y se someterán a los televotos para elegir al ganador. Deseando estamos por ver de nuevo a Omar Montes en el plató de Telecinco para ceder el testigo a su sucesor.

Si has seguido durante quince semanas todo lo que ha pasado en el reality no te pierdas mañana la cobertura especial que vamos a hacer en QMD!

Disfrutarás de la mejor información en directo ¿te lo vas a perder? Mantente conectado a nuestra web y nuestras redes sociales y no te arrepentirás.

