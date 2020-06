La nueva normalidad que nos ha traído el coronavirus parece que nos va a costar entenderla y aplicarla en nuestro día a día. Todos sabemos que debemos ir con mascarilla, que a nuestro ritual antes de salir de casa de 'llaves-cartera-móvil' ahora hay que añadir el gel hidroalcohólico y que la distancia de seguridad hay que cumplirla a rajatabla para evitar nuevos contagios. Sin embargo, aún tenemos descuidos que nos pueden salir bastante caros, y el último lo hemos visto nada más y nada menos que por televisión ¡en la final de 'Supervivientes'!

Nada más proclamarse Jorge Perez ganador de la edición, Omar Montes le hizo entrega del cheque por valor de 200.000 euros (al haber sido él el ganador de la edición anterior), pero el cantante, muy avispado, le dijo que no podían abrazarse. A Jorge le costó asimilarlo, y es que todos los concursantes que acaban de llegar de Honduras apenas están acostumbrados a las nuevas normas de higiene, y seguramente les hagan falta unas semanas para hacerse a ellas. Sin embargo, la cosa no quedó ahí, porque algo ocurrió nada más terminar la gala...

Cuando pensaban que ya nadie les grababa tras la despedida de Jorge Javier Vázquez en plató, Jorge volvió a abrazar a sus compañeros y a Lara Álvarez, y volvió a pedirle un abrazo a Omar Montes. Aunque ya no se les oía, se podía ver que Omar parecía reticente, aunque finalmente ¡accedió! Un gesto bonito, pero desde luego bastante irresponsable que podría salirles bastante caro si Omar estuviera contagiado sin saberlo... ¡Menuda pillada!

