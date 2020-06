Yiya y Rocío Flores, de nuevo enfrentadas en 'El debate final deSupervivientes'.

Los finalistas pudieron ver los mejores momentos de su paso por el reality y saldar cuentas pendientes.

Tras la final de 'Supervivientes' en la que se hizo con la victoria Jorge, llegó el esperadísimo debate en el que muchos concursantes tenían deudas pendientes que saldar. Esta edición ha sido una de las más exitosas de programa y tal y como informó el propio Telecinco la final la vieron casi cuatro millones de espectadores.

Durante el programa especial emitido el pasado domingo, los finalistas pudieron disfrutar de los videos que había preparado la organización del reality con sus mejores momentos en Honduras.

Pero volviendo a las deudas pendientes, todavía eran muchos los espectadores del reality más duro de Mediaset que tenían ganas de ver cómo se volvían a ver las caras Rocío Flores y Yiya.

Las dos jóvenes protagonizaron muchos enfrentamientos en la isla. De hecho, Yiya llegó a llamar 'morsa' a la nieta de Rocío Jurado. Ella se disculpó durante el programa que lo había dicho por los ruidos que hacía su compañera de concurso y no por su físico, pero nadie la creyó.

Telecinco

Durante el debate final Yiya quiso disculparse con Rocío, pero lo hizo de una manera un tanto extraña y poco creíble.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"En ningún momento he sido conocedora de que había historias debajo” aseguraba Yiya queriendo aclarar una vez más que no quiso meterse con el físico de Rocío y continuó: "Como se ha dicho que tenías complejos y yo he tenido problemas, nunca lo haría".

Rocío no entendía nada de lo que su ex compañera de reality decía y se quedaba con una cara de total desconcierto. Y como si fuera un pensamiento en voz alta, la hija de Antonio David contestaba muy segura y como lo que estaba diciendo Yiya no fuera con ella: "Yo nunca he tenido complejos".

Telecinco

Está claro que la relación entre estas mujeres nunca será estrecha a juzgar por su última aparición en el Debate de Supervivientes pese a que Yiya admitió que, para ella, Rocío Flores era a ganadora moral del concurso.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.