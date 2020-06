Maite Galdeano ya ha puesto rumbo al que será su hogar los próximos días. La madre de Sofía Suescun participará en 'La casa fuerte', el nuevo reality de Telecinco en el que participará con su hijo Cristian.

En el concurso tendrán que 'enfrentarse' a parejas muy potentes como María Jesús Ruiz y su madre o personajes tan populares en televisión como Fani Carbajosa y Christofer Guzmán, por lo que tiene complicado hacerse con la victoria. Pero antes irse, Maite ha querido despedirse de su querida hija, Sofía Suescun y claro, también de su novio, Kiko Jiménez.

A través de su perfil de Instagram, Maite ha ido narrando con Stories cómo ha sido su despedida de su querida 'Sofi', mascotas incluidas. "La despedida está siendo muy dura con mis animales, que es lo que más quiero además de mi niña. Cariño, ya sé que no quieres que me vaya. Ahora me verás en la pantalla. Te amo" decía la mujer a uno de sus perros.

Otro que ha inmortalizado la despedida de Maite ha sido Kiko Jiménez que también grababa cómo su chica se despedía de su madre que incluso corría hacia al ascensor para darla un último abrazo.

Es de sobra conocido que Maite y Kiko no se llevan precisamente bien y la química entre ellos es inexistente. Lo cierto es que Maite no soporta a los novios de su hija y no hay uno que logre ganarse sus simpatías. Aunque su despedida fue muy cariñosa, Kiko no ha podido evitar dejar ver sus verdaderos sentimientos hacia su suegra y, su alivio por perderla de vista, es más que evidente.

"A partir de mañana Sofía me va a tener que aguantar día sí y día también. Porque Maite se va al reality y nos quedamos solos. A disfrutar todo este tiempo. Esperemos que dure mucho Maite. Hasta el 'Supervivientes' del año que viene", decía en su Instagram.

Kiko se aseguraba que se iba sacándole las maletas de casa y le decía con retintín: "Te deseamos mucha suerte. Que vuelvas en tres, cuatro, cinco o seis meses, lo que necesites guapa".

Vamos, que más claro el agua.... este no quiere ver a la suegra ¡ni en pintura!

