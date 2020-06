A pesar de que en 'La Casa fuerte', por lo que hemos visto, nadie va a tener tiempo de aburrirse entre pruebas, alertas y broncas, parece que hay algún que otro concursante que llega con ganas de 'jarana'. Las fiestas en la villa sabemos que van a ser la tónica general... pero claro, cuando hablamos de fiestas, no hablamos de desmadre, aunque una de ellas en concreto tiene ideas muy claras de lo que busca, y no es otra que Maite Galdeano. La pamplonesa ha aparecido por allí con un juguetito muy especial... y ya sabe con quién estrenarlo.

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Y sí, piensa mal y acertarás, porque cuando hablamos de "juguetito" no estamos refiriendo a un juguete sexual. Un consolador como la copa de un pino, vamos. Eso sí, ella dice que no lo lleva con intención de usarlo, sino de echarse unas risas: "Sí, Jorge, lo he traído porque yo venía a un sitio de recreo, a pasármelo bien, a liberarme… llevo 5 años sin nada… Y pensé que era un buen instrumento", confirmó Maite después de que Cristina, la novia de Ferre, lo anunciara a bombo y platillo.

Mediaset

Jorge Javier Vázquez, que la conoce, afirmó que ella, sin embargo, no era muy de usar esos artilugios, pero ella tiene otros planes para él: "No lo uso, ni creo que lo vaya a utilizar. Pero bueno, para divertirnos… si hay juerga…", dijo entre risas la madre de Sofía Suescun. ¿Y qué tipo de juerga? Pues al parecer de la que sólo se puede ver fuera del horario infantil: "Cállate, que nos ha ofrecido ya un trío a mí y a Cristina", soltó Ferre. Madre mía, la Galdeano... ni concursando con su hijo se corta. ¡Viene fuertecita!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.